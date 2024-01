Ola gélida azota zonas de EEUU no habituadas a frío extremo

El clima ártico trajo nuevas penurias a buena parte de Estados Unidos el sábado, en particular para gente no habituadas a semejante frío en lugares como Memphis, Tennessee, donde se instó a los vecinos a que hirvieran agua y muchos directamente no la tenían después que el congelamiento reventara los caños principales en la ciudad. No se pronostican temperaturas más altas durante el resto del fin de semana.

Patrice Bates Thompson, dueño del Four Way Grill de Memphis, dijo que debido a los problemas de agua ha tenido que cerrar durante días su restaurante de comida “soul food”.

“Este es nuestro sustento y es lo que prácticamente impulsa la fuerza de mi familia en cuestión económica”, dijo Thompson a Fox-13 Memphis. “Dependemos del negocio, y hemos permanecido en casa”.

Se rompieron tantas tuberías en Memphis que la presión del agua potable bajó en toda la ciudad. Preocupada por la posible contaminación, la empresa pública Memphis Light, Gas & Water, instó el sábado a sus más de 400,000 clientes a hervir el agua para beber o lavarse los dientes, o a utilizar agua embotellada, mientras las cuadrillas trabajaban sin descanso para reparar las tuberías.

“Nuestra producción y tratamiento de agua está funcionando bien”, afirmó la empresa de servicios públicos en un correo electrónico. “No podemos dar estimaciones de restauración hasta que se identifiquen todas las fugas”.

La empresa de suministro indicó que más de 100 empleados se ofrecieron voluntarios el sábado para identificar las averías, y se pidió a los residentes que informaran de fugas en la calle, en casas y en edificios desocupados.

Sin agua potable desde el jueves por la mañana, Pamela Wells recibió el sábado a un trabajador que le preguntó si tenían una fuga.

“Mi marido dijo: ’¿Cómo vamos a tener una fuga si no tenemos agua?", declaró.

Habían llenado una bañera con agua para el inodoro cuando se dieron cuenta de que la presión bajaba, explicó Wells. Para todo lo demás utilizaban una cantidad cada vez menor de agua embotellada, hasta que su calle se hizo transitable el sábado y unos amigos les trajeron suministros frescos.

“Ha sido una lucha”, dijo, recordando cómo se quedaron sin agua durante 10 días en diciembre de 2022. “No sabes hasta cuándo va a faltar”.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Memphis abrió el sábado siete estaciones de distribución de agua embotellada, una por cada distrito. Otros dos funcionaban en las estaciones de bomberos. En una de estas había 300 vehículos formados cuando abrió el sábado, dijo la directora de Manejo de Emergencias del condado de Shelby, Brenda Jones, en una entrevista telefónica.

“Hay gente que no tiene agua en absoluto, gente con baja presión de agua, y hay un aviso de hervir el agua”, dijo.

Desde Montana hasta el centro de Florida, una gran parte del país estaba bajo aviso de frío intenso. La zona más afectada fue el centro norte. El viento hizo que el sábado se sintieran -26 grados Celsius (-16 grados Fahrenheit) en Iowa City, y durante la noche la sensación térmica rondó los cero grados en Oklahoma City, donde David Overholser buscó refugio en la organización sin ánimo de lucro Homeless Alliance.

”A mis 63 años y siendo originario de Florida, no me gusta el frío. No puedo soportarlo”, dijo Overholser a The Oklahoman. “Ha sido muy, muy duro y doloroso y yo sólo, ya sabes, trato de aguantar un día, una hora a la vez... es definitivamente aterrador”.

La sensación térmica llegó a los 28° Celsius bajo cero (20° Fahrenheit bajo cero) a primera hora del sábado en Vermont, donde el Stowe Mountain Resort recomendó a los esquiadores "preparar todo lo que necesiten para permanecer en la montaña de forma segura, tomar descansos frecuentes para calentarse en el interior y vigilar a los demás para detectar signos de congelación”.

La nieve disminuyó gradualmente en el noreste después de cubrir una gran área que incluye Washington y la ciudad de Nueva York. En Nueva York, grupos de ayuda distribuyeron el sábado alimentos y ropa a inmigrantes, que se protegieron de las gélidas temperaturas con abrigos gruesos y gorros de lana.

Se prevén más nevadas en Virginia Occidental, donde el servicio meteorológico predijo hasta 10 centímetros (4 pulgadas) más de nieve el sábado, junto con ráfagas de viento de 64 km/h (40 mph), lo que provocó sensación térmica de hasta -29 grados Celsius (-20 grados Fahrenheit).

Más nevadas por efecto lacustre azotaron el noroeste de Indiana desde el viernes hasta el sábado, creando condiciones casi blancas cerca del lago Michigan y complicando el tráfico vehicular en el concurrido corredor de carreteras que entra y sale de Chicago.

“De cierta forma estamos arriesgándonos, tirando los dados”, dijo Frank Finney a WBBM-TV. Finney y su familia recorrían la carretera Interestatal 94 a través de Michigan City hacia La Porte, Indiana.

Tan solo en Tennessee se registraron 26 muertes, entre ellas la de un joven de 25 años hallado sin vida tirado en el piso de una casa móvil en Lewisburg después que un calentador cayera y se apagara, dijo Bob Johnson, jefe adjunto de la policía del condado Marshall.

“Había hielo en los muros”, dijo Johnson.