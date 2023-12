¿Pagarías $900 al mes para vivir en una tienda de acampar en un patio trasero?

SAN DIEGO - La palabra del año en San Diego en 2023 tiene que ser "campamento" o tienda de campaña".

El uso más reciente de ambas palabras nos llega del vecindario de Ocean Beach, donde esta semana se vio un anuncio en Craigslist anunciando una carpa de jardín sin calefacción de 10 por 12 pies por $900 al mes.

En una ciudad donde la vivienda unifamiliar promedio se vende por $1 millón hay quienes lo considerarían una ganga. Sin embargo, la ciudad de San Diego diría que es ilegal, al menos como alquiler a corto plazo. Acampar (o "glamping", o como quiera llamarlo) en una tienda de campaña, un remolque o una casa rodante solo está permitido en determinadas áreas. Aunque la ciudad de San Diego dijo que la "División de Construcción y Uso de Suelos (BLUE) de la ciudad, [que] exige el uso de vehículos recreativos como espacio habitable en zonas residenciales… no hace referencia o hacer cumplir las leyes de acampada segura.

Los campamentos han sido parte del debate este año de muchas maneras, desde campamentos para personas sin hogar en las aceras y parques de la ciudad hasta los sitios para dormir seguros de la ciudad en y cerca del Parque Balboa, así como en el este del condado, donde cientos, tal vez miles de migrantes han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México cerca de Jacumba Hot Springs, donde se han instalado tiendas de campaña en campamentos improvisados mientras esperan ser procesados por la Patrulla Fronteriza.

En Jacumba los migrantes pasan las noches a la intemperie, muchos de ellos tienen suerte y tienen casas de campaña, mientras otros solo pueden prender fogatas para refugiarse del frío.

Una mujer llamada Tara administra el alquiler de un campamento en el patio trasero de su casa alquilada (TELEMUNDO 20 no publica su apellido ni su dirección para preservar su anonimato). Dijo el lunes que visita con frecuencia las páginas de Airbnb para ver alquileres locales a corto plazo y que, hasta hace poco, había otras tiendas de campaña para alquilar en OB, incluso en el patio trasero de una propiedad en la que su propietario había instalado un baño al aire libre. para sus clientes. En el pasado reciente, sin embargo, ha habido una represión por parte de la ciudad, dijo Tara razón por la cual, dijo, ya no lo ofrece en alquiler en Airbnb.

Si bien Tara acordó hablar con nuestra cadena hermana NBC 7 sobre la carpa, también afirmó que ya no estaba en alquiler, a pesar de que el lunes se publicó un anuncio sobre el alquiler en Craigslist.

La publicación que vimos en Craiglist el lunes.

¿Que obtendrías por tus $900 al mes? Servicios públicos, por un lado, que incluyen un colchón calentador eléctrico, limpieza diaria, un tomacorriente, una luz, una mesa de noche, puertas y ventanas con cremallera y un "gato cariñoso llamado Honey Mustard que vive en la casa" que podría venir a visitarnos. Sí, puedes traer a tu perro, pero solo si no ladra ni persigue a Honey Mustard. Además: privilegios de cocina que tendrás que compartir con otras cuatro personas, así como una sala de estar interior y varios patios exteriores. Bonificación: las toallas de playa, las tablas de boogie y las bicicletas de playa están incluidos en el alquiler.

"Lo que pasa con el precio es que no es lo mismo que una habitación vacía que alquilas por $900 en una casa compartida, porque en esta propiedad, la propiedad se limpia todos los días, todo está completamente mantenido", dijo Tara. "Por ejemplo, si pierdes tu llave, estoy aquí para dejarte entrar. ¿Si tienes alguna pregunta sobre el área? Entonces, viene con un conserje, viene con una propiedad impecable todo el tiempo. No vas a limpiar tu baño y no hay cargos por servicios públicos, por lo que todo está incluido".

Cosas que los inquilinos quizás no disfruten: puedes tener un invitado, pero él no puede quedarse a dormir. Además: es posible que te encuentres con otro visitante, un mapache, que podría sorprenderte en un viaje nocturno al baño. Además: había un par de personas sin hogar no muy lejos de la cerca del patio trasero el lunes cuando NBC 7 visitó la propiedad el lunes. Finalmente, esta no es una ADU aprobada por la ADA; para llegar desde la calle a tu tienda, deberás bajar 23 escalones.

La mujer de 35 años dijo que ha vivido en la casa donde se encuentra la tienda durante los últimos siete años aproximadamente. Antes de eso, vivió en Little Italy, y había estado alquilando habitaciones adicionales en su casa en Airbnb, lo cual le gustaba, luego se le ocurrió la idea de conseguir una casa más grande y convertirla en su fuente de ingresos, así que se encarga de los alquileres en su casa y hace la limpieza como bien y se embolsa esas tarifas. Al final, dijo, vio la casa del OB en Craigslist y negoció un trato con el propietario para vivir en una habitación y alquilar las demás.

Al principio, Tara le dijo a NBC 7 que la mayoría de las habitaciones estaban ocupadas por personas que estaban de vacaciones, pero cuando comenzó la pandemia, dio un giro, y cuando la crisis inmobiliaria apretó el mercado, volvió a girar.

"Entonces, después de COVID, comencé a experimentar con algunas estrategias diferentes en Airbnb para atraer más huéspedes a largo plazo", dijo Tara. "Así que subía mi precio para que nadie reservara la habitación y luego el mes estaba completamente abierto. Y luego, cuando se acercaba la fecha, conseguía a alguien que la reservara para todo el mes. Y luego comencé a descubrir que la mayoría de estas personas buscaban alojamiento y no lo encontraban, así que reservan.

"Construimos un Airbnb durante un mes para poder tener una base desde donde buscar alojamiento".

Y es por eso que ahora, dijo Tara, prefiere alquilar durante todo el mes a inquilinos que necesitan alojamiento de último momento, que es una de las razones por las que la tienda se ofrece por un mes o incluso tres meses a la vez.

¿Y cómo llegó Tara a calcular el precio de $900 al mes en alquiler de tienda?

"Básicamente, empiezo con un precio más alto y, si no obtengo intereses, bajo el precio cada semana", dijo Tara.

Hay poco desgaste en el vecindario debido a la tienda de campaña y otras habitaciones alquiladas, dijo Tara: intenta apuntar a los inquilinos que no tienen automóviles, pero si los tienen, hay algunos lugares de estacionamiento fuera de la vía pública si es necesario.

Tara dijo que acecha en la categoría Espacios alternativos de Airbnb y que no ha sido la única que ofrece acampar en Ocean Beach.

"Sé que había muchas casas rodantes y tiendas de campaña", dijo Tara. "Vi a otra persona en OB que tenía varias tiendas de campaña en su patio trasero y había construido un baño para que lo usaran para que no tuvieran que entrar a su casa. Me gusta cuando vienen a mi casa, así que no necesitaba hacer eso". Recientemente, la ciudad le dijo a todos los que alquilaban casas rodantes o tiendas de campaña que ya no lo permitirían porque tienen una regla que prohíbe vivir en una tienda de campaña o en una casa rodante en San Diego.

NBC 7 contactó a la ciudad para discutir la legalidad del alquiler de tiendas de campaña en patios traseros y le dijeron que la división de construcción y uso de terrenos de la ciudad exige el uso de vehículos recreativos como viviendas en vecindarios residenciales, pero no abordó los problemas del uso de tiendas de campaña como viviendas. Sin embargo, cuando se trata de alquileres a corto plazo, la ciudad prohíbe el uso de vehículos, contenedores de envío, casas en los árboles, tipis y otros como alquileres a corto plazo.

Tara se mostró reacia a decir si estaba desempeñando un papel en la solución de la crisis inmobiliaria de San Diego o si estaba exacerbando un problema al sacar viviendas del mercado y alquilarlas a turistas.

"Quiero decir, honestamente, no sé si lo estoy ayudando o no, porque es realmente difícil saber qué lo ayuda y qué lo perjudica", dijo Tara, "porque hay muchos factores en un momento dado que afectan el "Se puede especular que esto está aumentando o disminuyendo la disponibilidad de viviendas, pero ¿cómo puedes saberlo realmente?".

Lo que Tara sí piensa, sin embargo, es que quedarse en su tienda es una experiencia transformadora.

"Esa es la respuesta que he recibido de muchas personas que se han quedado allí", dijo Tara a nuestra cadena hermana NBC 7. "A veces puede ser un poco aterrador quedarse en una tienda de campaña. Para algunas personas que dependen de la seguridad, como una puerta cerrada y tal vez nunca antes hayan estado acampando, es una buena manera para que la gente vea cómo se siente acampar, pero tener un hogar al que podrían ir si las cosas se ponen realmente aterradoras".

Y luego está el mapache que mencionamos antes.

Si bien Ocean Beach es, según Tara, un "lugar realmente fácil para quedarse sin hogar", ella cree que es un factor para que las personas encuentren espacios para vivir a largo plazo.

"He conocido a muchas personas sin hogar en esta industria, porque es como cuando las personas dejan de ser personas sin hogar, generalmente encuentran viviendas amuebladas a corto plazo. Por lo general, soy como el siguiente paso".

Tara dijo que ya no puede alquilar su tienda en Airbnb "porque la ciudad ahora está vigilando mi tienda". Las críticas no sólo han sido oficiales: también ha recibido comentarios negativos de la gente después de publicar la tienda en alquiler.

"Estoy tratando de ayudar a la gente a tener más opciones de vivienda a diferentes precios, como con la tienda de campaña, pero algunas personas no son receptivas", dijo Tara. "Algunas personas me respondieron cuando estaba buscando inquilinos para quedarse aquí y me dijeron: '¡Tienes que estar loco! ¡$1,000 para quedarte en una tienda de campaña! ¿Qué es esto? Espero que sea una broma'". Agregó: "Para esas personas, creo que tal vez les beneficiaría quedarse en una tienda de campaña".

Finalmente, justo antes de irnos, Tara resumió su opinión sobre el alquiler de su tienda de campaña: "Creo que es muy importante que todos pasen algún tiempo al aire libre y vayan a acampar, y creo que la ciudad debería reconsiderar sus leyes sobre las personas que se alojan en tiendas de campaña temporalmente. Creo que debería permitirse".

Si bien la publicación en Craigslist describía las estadías en la tienda como "glamping", "campamento glamoroso", Tara dice: "Es, bueno… es acampar". No hay muchas comodidades en la tienda. Si tuviera una mini nevera allí, diría que sería glamping. Pero en la tienda no hay mininevera".