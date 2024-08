Hallan restos humanos bajo la casa de vecino de pareja desaparecida

SAN BERNARDINO - Autoridades encontraron restos humanos debajo de la casa del vecino de 62 años que fue arrestado el jueves en conexión con la desaparición de una pareja de Redlands. El hombre fue detenido en un resort nudista del condado de San Bernardino bajo sospecha de asesinato.

Los restos, que no han sido identificados, fueron hallados por un equipo de búsqueda y rescate del departamento de bomberos debajo de la casa de Michael Royce Sparks, después de un operativo SWAT en la casa.

Sparks fue arrestado tras el hallazgo, dijo el oficial de información pública de Redland Carl Baker. Agregó que una persona dio una pista de alguien en el resort que llevó al sospechoso.

Las autoridades están realizando este jueves un operativo de búsqueda dentro de un resort nudista en Redlands que podría estar vinculado a una pareja que fue reportada como desaparecida desde el domingo.

El arresto se produce casi una semana después de que Stephanie, de 73 años, y Daniel Menard, de 79, fueron reportados por un amigo como desaparecidos el domingo. Fueron vistos por última vez el sábado, a las 10 a.m., en su casa en la cuadra 26000 de Keissel Road. Su coche, que no tenía llave, fue encontrado cerca. En su casa se encontró el bolso de Stephanie Menard, al igual que el teléfono móvil de la pareja.

Su perro Cuddles también estaba desaparecido.

Los restos de la pareja y la mascota no han sido encontrados, pero Baker dijo que hay pruebas que llevan a las autoridades a creer que todavía están en la propiedad.

“Estamos seguros de que están muertos y que todavía están aquí en la propiedad”, dijo Baker.

Añadió que el arresto del jueves se produjo después de varios intentos de contactar a Sparks en su casa. Cuando no hubo respuesta, los agentes de la ley utilizaron un vehículo blindado SWAT para derribar su casa.

"Había daños importantes en la residencia del sospechoso cuando entramos para registrarla", dijo Baker. "Tuvimos que asegurar la escena durante la noche para asegurarnos de que fuera seguro entrar. Tenemos perros rastreadores de cadáveres que utilizaremos para localizar los restos de las víctimas".

Dijo que la estructura seguía siendo demasiado inestable para entrar al mediodía del jueves.

Se encontraron chispas el jueves, alrededor de las 9:30 p.m., dijo Baker.

Los detalles sobre el motivo no estaban disponibles de inmediato. Los residentes dijeron que creen que Sparks vivía solo.

Una mujer que dijo que llamó al 911 el domingo para informar sobre la desaparición de la pareja dijo que estaba preocupada porque no se presentaron a la cena de los viernes y a la noche de karaoke en la casa de un vecino.

La policía había informado sobre posibles pistas recibidas sobre un sospechoso en relación con el caso.

El domingo, Irene Engkraf dijo que se dirigía a la iglesia cuando notaron el auto abandonado. Revisaron la casa y fueron a la iglesia, pero no había señales de los Menard en ninguno de los lugares.

Luego entró en la casa de los Menard y, después de encontrar el bolso y los teléfonos celulares, llamó al 911, dijo. No había señales de disturbios.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.