Pareja vivió bajo identidades robadas de bebés muertos durante décadas, indican fiscales

Una mujer acusada con su esposo de vivir en Hawái con las identidades robadas de bebés muertos permanecerá tras las rejas en espera de su juicio, dictaminó el miércoles un juez federal.

Según los fiscales, Walter Glenn Primrose y Gwynn Darle Morrison son los nombres reales de la pareja que ha estado viviendo de manera fraudulenta durante décadas bajo las identidades robadas de Bobby Edward Fort y Julie Lyn Montague. Los fiscales dicen que Primrose pasó más de 20 años en la Guardia Costera como Bobby Fort, donde obtuvo una autorización de seguridad de nivel secreto. Después de jubilarse en 2016, usó la autorización secreta para un trabajo como contratista de defensa de EEUU, dijeron los fiscales.

No hay indicios en los documentos judiciales de por qué la pareja en 1987 asumió las identidades de los niños fallecidos, que habrían sido más de una década menores que ellos.

Fallos anteriores los han mantenido detenidos.

En una audiencia el miércoles en la que le pidió a un juez que liberara a la esposa, ella se identificó como “Lyn Montague”.

“Entiendo la preocupación de la corte: la acusación es que mi cliente usó un nombre falso y fraudulento durante casi toda su vida y no podemos verificar quién es”, dijo su abogada Megan Kau.

Kau dijo que no está acusada de cometer un delito utilizando una identidad presuntamente robada.

Cuando el cliente de Kau fue sacado de la sala del tribunal después del fallo del juez federal Kenneth Mansfield, dijo: "Como era de esperar". Se refirió a la situación como "toda esta idiotez".

No se ha programado una audiencia para una solicitud similar de su esposo. Tiene un nuevo abogado que dijo el martes que no estará listo a tiempo para la fecha del juicio de la pareja el 22 de mayo. El abogado recién nombrado, Marc Victor, dijo que no cree que esté listo en ningún momento de este año.

Kau dijo que está contemplando solicitar un juicio por separado del esposo de su cliente.

No hubo mención en la corte el miércoles de la intriga de espionaje ruso presentada por los fiscales cuando la pareja fue arrestada el año pasado.

Una búsqueda en la casa de la pareja en Kapolei, un suburbio de Honolulu, arrojó Polaroids de ellos vistiendo chaquetas que parecen ser auténticos uniformes de la KGB, un kit de tinta invisible, documentos con lenguaje codificado y mapas que muestran bases militares, dijeron los fiscales en ese momento.

Pero los fiscales pidieron el mes pasado que los miembros del jurado no se enteraran de los uniformes, y la semana pasada un juez estuvo de acuerdo.

La pareja se declaró inocente de conspiración, declaración falsa en una solicitud de pasaporte y robo de identidad agravado.