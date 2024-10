Pasajero de crucero de Royal Caribbean cae por la borda: realizan operación de búsqueda

MIAMI, Florida - Un pasajero a bordo de un crucero de Royal Caribbean cayó por la borda, lo que provocó esfuerzos de búsqueda y rescate, confirmó este miércoles un portavoz de la compañía.

"Nuestra tripulación lanzó de inmediato un esfuerzo de búsqueda y rescate y está trabajando con las autoridades locales. También estamos brindando apoyo y asistencia a la familia del huésped durante este momento difícil", dijo un portavoz de Royal Caribbean.

No estaba claro de inmediato si la operación de búsqueda fue exitosa o cuánto tiempo podría tomar.

No han confirmado de qué crucero se trata, pero según los rastreadores de embarcaciones, podría tratarse del Allure of the Seas, que partió de Miami y se dirigía a una isla en las Bahamas. El hecho habría ocurrido a unas 50 millas de las Bahamas, pero la ubicación no ha sido confirmada.