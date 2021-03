Policía: asesinan a joven tras obligarlo a tatuarse el nombre de su novia

TEXAS - Un joven de Arlington que fue asesinado el mes pasado y cuyo cuerpo fue descubierto en una alcantarilla, fue obligado a hacerse un tatuaje con el nombre de su novia en el cuello y otro tatuaje en la espalda antes de su muerte, dijo la policía.

Los investigadores informaron que cinco personas, incluida la novia, estuvieron involucradas en el extraño crimen y que cuatro de ellos han sido detenidos.

Todo comenzó la noche del pasado 1 de febrero cuando Younis Alhassinyani, de 22 años, estaba visitando el apartamento de su pareja en Arlington para una sesión de tatuajes a altas horas de la noche, según las órdenes de arresto de los sospechosos.

Apenas tres días despuées Alhassinyani fue encontrado por trabajadores en una alcantarilla cerca de State Highway 360 y Harwood Road en la ciudad de Euless, entre Dallas y Fort Worth. Le habían disparado una vez en el cuello, según el médico forense del condado de Tarrant.

Los registros judiciales detallan su terrible experiencia y cómo los detectives pasaron semanas concentrando su atención en cuatro hombres armados y su novia, Erika Pérez, de 28 años.

La novia de la víctima inició una transmisión en Facebook Live, invitando a la gente a su apartamento en Center Street para hacerse un tatuaje.

Pérez invitó a un tatuador y estaba solicitando clientes, ofreciendo el precio de $500 por una "sesión tap out".

En el video, explicó que eso significaba que los clientes podían hacerse tantos tatuajes como quisieran y sin importar el tiempo que tomaran, por el mismo monto. Regularmente, los tatuadores cotizan su servicio por hora y estiman cuántas horas puede tomar un tatuaje antes de iniciarlo.

"Hay tatuajes pasando aquí, muchachos. Quien quiera tatuarse. Mi tatuador favorito y el mejor está aquí. Pero tienes que venir con dinero", dijo Erika Pérez.

Las únicas personas que se presentaron, dice la policía, fueron el tatuador y los asesinos.

Según las órdenes de arresto, un video fue grabado alrededor de las 5:42 a.m. y mostraba a Benjamin Delgadillo obligando a Alhassinyani a acostarse boca abajo, sin camisa, en una camilla de masajes y con una pistola y comenzó a "desfigurar" un tatuaje en la espalda de un logo de la ciudad de Arlington con las palabras "South Side" en cada lado.

Después le tatauron el nombre de la novia en el cuello de Alhassinyani.

Posteriormente se presentaron otros tres hombres que también iban armados y le dijeron que lo llevarían a su casa cuando la víctima dijo que deseaba llamar a su madre para lo que llevara ella.

Después de su arresto, Delgadillo proporcionó "múltiples historias", pero finalmente confesó a los detectives que era un traficante de drogas, estaba en el apartamento esa noche y había "garabateado" el tatuaje en la espalda de Alhassinyani.

Dijo que Pérez tomó el teléfono celular y la billetera de Alhassinyani y se los dio a uno de los otros hombres armados. “Lo que sea que le hagan, no lo hagan aquí”, les dijo la novia, según Delgadillo.

Los cuatro hombres armados subieron a un Dodge Charger, con Alhassinyani en la parte de atrás, y condujeron por la autopista 360 hacia Euless. Ordenaron a Alhassinyani que saliera del coche.

Al principio se negó a salir, pero no tuvo otra opción. Uno de los pistoleros, Justin Jaxs Salinas, sacó una pistola Glock y le disparó, según Delgadillo.

Se alejaron rápidamente, pero pronto regresaron y sacaron el cuerpo de la carretera y lo acercaron a un arroyo cercano, informaron a los detectives.

El tatuador le dijo a la policía que no sabía que Alhassinyani había sido asesinado hasta que se enteró de un informe en los medios de que se había encontrado su cuerpo (No se informa el nombre del artista porque no está acusado de ningún delito).

Trabajadores del Departamento de Transporte de Texas encontraron el cuerpo a primeras horas de la tarde del 4 de febrero y notificaron a la policía.

Younis Alhassinyani fue encontrado boca abajo en una alcantarilla, dijo la policía.

Su familia, nativa de Kurdistán, había denunciado su desaparición unos días antes y estaba tratando desesperadamente de encontrarlo, además sabían que había ido con su novia.

Entonces los detectives comenzaron a enfocarse en ella, quien tenía un largo historial criminal, habló con las autoridades y afirmó que echó a Alhassinyani de su apartamento alrededor de la medianoche de la noche en que desapareció después de que tuvieron una discusión.

Pero los detectives dijeron que no creían que les estuviera contando la historia completa, y cuando le dijeron a Pérez que su novio había sido asesinado, ella no pareció sorprendida, triste o incluso curiosa.

Ahora, Ericka Perez, Benjamin Delgadillo, Pedro Rodriguez y Justin Salinas se encuentran arrestados y todos tienes antecedentes penales.