Arrestan hombre que estuvo atrincherado en Denver por más de siete horas

El Departamento de Policía de Denver confirmó vía Twitterque ya arrestaron al hombre que estuvo atrincherado por más de ocho horas en Denver, en la tarde de este martes.

Pasadas las 7:45 p.m. la Policía de Denver confirmó el arresto, pero no dieron a conocer cómo lograron detener al hombre. Solo se aseguró oficialmente que no hubo personas heridas en este incidente que empezó muy temprano esta mañana.

Antes de la 1:00 p.m. la policía aseguró vía Twitter que estaban intentando establecer comunicación con un hombre que estaba armado dentro de la vivienda ubicada en la 900 South Perry Street.

Todo comenzó a las 6:30 a.m., cuando vecinos del área escucharon disparos y avisaron a la policía. Oficiales llegaron rápidamente y confirmaron que no se reportaron personas heridas tras los disparos y que desde ese momento, en que se escucharon las balas, no se han volvieron a registrar disparos.

El hombre se atrincheró en una casa pasado el medio día y fue arrestado después de las siete de la noche, tras un intesnto trabajo de múltiples agencias de la ley.

Autoridades pidieron en todo momento a la comunidad evitar la zona, ya que hubo cierres viales entre la W Tenessee Avenue y la W Kentucky Avenue y la S Quitmann Street y S Perry Street.

Además, emitieron una orden de permanecer dentro de las casas para todos los vecinos, mientras que la investigación estuvo activa.

La escuela Castro Elementary School, que se encuentra en la zona, a unas cinco cuadras de la casa afectada, fue puesta bajo cierre temporal y los alumnos salieron de forma controlada tras terminar la jornada escolar.