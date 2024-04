En video: cabra y pavo real protagonizan persecución policial

Dos inusuales "sospechosos" provocaron un gran caos para un agente de policía en Texas y todo fue captado en video.

El oficial Turner con el Departamento de Policía de Irving primero capturó una cabra que deambulaba por una carretera tras recibir una llamada.

En un video corporal, se ve cómo el oficial intentó llamar la atención del animal con unas papitas fritas que le dio una conductora.

Al parecer no están dentro de su dieta y prefirió correr, para fortuna de todos, fuera de la congestionada vialidad.

Ya en un estacionamiento, apoyado por otros oficiales y una cuerda, lograron capturar a la cabra.

Media hora después, el oficial Turner ya estaba en un vecindario tratando de capturar a un pavo real que saltaba de patio en patio, hasta que apoyado por un residente, lograron someterlo.

Ambos animales fueron puestos a disposición del servicio de animales de Irving.

"Pensamos que nos estaban haciendo una broma, pero esto no es una broma #AprilFools. ¡El oficial Turner ha estado patrullando la ciudad toda la mañana y no solo atrapó una cabra sino también un pavo real! La pobre cabra corría por la 183 mientras el pavo real trotaba por un barrio. Por suerte para estos animales, el oficial Turner no lo pensó dos veces antes de ayudar. ¡Por suerte para nosotros, no se olvidó de tomarse una selfie!", menciona la policía en un comunicado.