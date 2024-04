California: proponen multar a jefes que llamen a empleados en su tiempo libre

SAN DIEGO - Cada vez es más común que la jornada laboral no termine a cierta hora. Y es que muchos empleadores bombardean a sus trabajadores con correos, mensajes y llamadas a todas horas, independientemente de si laboran en una oficina o de forma remota.

Por ello, un nuevo proyecto de ley tiene como objetivo brindar a los californianos un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, al restringir cuándo los empleadores pueden comunicarse con los trabajadores durante sus horas libres.

Las llamadas leyes de "derecho a la desconexión" ya han aparecido en los titulares en el extranjero, pero si se aprueban en California, sería el primer estado de Estados Unidos en intentarlo.

Según el proyecto de ley propuesto por el asambleísta de San Francisco, Matt Haney, las empresas de California tendrían que especificar mejor las horas "compensadas" de los empleados.

A su vez, no se esperaría que los trabajadores respondan a llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos fuera de ese período de tiempo, un cambio bienvenido para los empleados remotos, como Rob Hayes.

"Siento como si tuviera que poner mi teléfono en silencio ciertas veces, no abrir mi computadora ciertas veces. Si no lo hago en este momento, siento que me dejarían atrás o no me verían como alguien que trabaja duro, así que creo que es realmente beneficioso", dijo el residente del condado de Solano.

La comisión laboral del estado podría investigar y multar a los empleadores por interrumpir el tiempo personal de los empleados. La profesora experta, Amira Barger, cree que el proyecto de ley aborda cuestiones de equidad en el lugar de trabajo.

"Estamos lidiando con una epidemia de agotamiento y eso es parte de cómo llegamos aquí", dijo Barger, profesora de Cal State East Bay. "Esta es una adaptación necesaria de cara al futuro del trabajo. Los empleados exigen más de los empleadores y exigen una nueva propuesta de valor de cómo es el trabajo", agregó.

El proyecto de ley hace excepciones para emergencias, horarios y negociaciones colectivas. Pero también tiene como objetivo crear límites en los negocios que, según el asambleísta Haney, faltan.

"California creó muchas de estas tecnologías que permiten que las personas estén disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, también debemos liderar el camino para asegurarnos de que podamos hacerlas sostenibles para el equilibrio entre el trabajo y la vida personal", opinó.

Pero la Cámara de Comercio de California argumenta que la medida es un paso atrás para la flexibilidad en el lugar de trabajo y no considera las leyes de larga data del estado con respecto a las horas trabajadas y la compensación.

Haney no está de acuerdo, pues dice que siente que en realidad hace lo contrario y, al mismo tiempo, crea una fuerza laboral más fuerte.

"Tengo la esperanza de que esto aumente la competitividad de las industrias de California y ayude a las personas a volver a trabajar, o a trabajar en California", dijo. "Creo que esto realmente va a ayudar a nuestra competitividad como estado para las industrias, para los trabajadores altamente calificados", indicó.