Buscan que sea secreto el nombre de ganadores de lotería en Florida; una asesina está de acuerdo

GAINESVILLE, Florida — Un proyecto de ley que espera la firma del gobernador y que mantendría temporalmente en secreto los nombres de los ganadores de la lotería en Florida tiene al menos un partidario inesperado: la mujer en prisión por asesinar al ganador de un premio de lotería de $30 millones.

En una entrevista telefónica tras las rejas, Dorice Donegan "Dee Dee" Moore, de 49 años, de Tampa, dijo que identificar públicamente a los destinatarios y los detalles sobre los grandes pagos de la lotería pone sus vidas en riesgo.

“Les pone un blanco”, dijo Moore. Ella está cumpliendo cadena perpetua en la Institución Correccional Lowell en Ocala.

Un jurado condenó a Moore en diciembre de 2012 por asesinato en primer grado en la muerte a tiros de Abraham Lee Shakespeare, de 42 años, en 2009.

Los tribunales de apelaciones de Florida confirmaron su condena en 2015 y nuevamente en 2019, calificando sus propias afirmaciones continuas de inocencia como "confusas, concluyentes y vagas". Ella dijo que tiene la intención de continuar con sus apelaciones legales.

El proyecto de ley en la Legislatura de Florida mantendría en secreto durante 90 días los nombres de los ganadores de la lotería de $250,000 o más, a menos que el ganador quiera ser identificado públicamente. La Cámara lo aprobó 114-1 y el Senado lo aprobó 37-1 el mes pasado. Se esperaba que el gobernador Ron DeSantis lo promulgara como ley a principios de este mes.

Durante las audiencias de la Cámara, la representante Tracie Davis, demócrata de Jacksonville, citó la cobertura noticiosa de ganadores de lotería de Florida y Georgia que fueron asesinados después de reclamar sus premios.

“En algún momento de nuestras vidas, todos soñamos con ganar la lotería”, dijo Davis, el patrocinador del proyecto de ley. “Desafortunadamente para algunas personas, ese sueño de ganar la lotería, a veces esos sueños se convierten en una pesadilla”.

La senadora Tina Polsky, demócrata de Boca Raton, dijo que retrasar la divulgación de la identidad de un ganador le daría tiempo al ganador para implementar medidas de seguridad. Ella patrocinó una versión del proyecto de ley en el Senado.

“Algunos ganadores soportan todo tipo de estafas, acoso e incluso la pérdida de la vida”, dijo Polsky. “La razón detrás de los 90 días es dar a los ganadores de la lotería tiempo suficiente para planificar de manera responsable, notificando a la familia, obteniendo asesoramiento financiero e incluso invirtiendo fondos”.

En Georgia, Craigory Burch, de 20 años, fue asesinado a tiros en un allanamiento de morada en 2016 frente a su novia y uno de sus hijos, meses después de ganar $400,000.

Georgia se encuentra ahora entre los 10 estados que permiten que los ganadores de la lotería permanezcan en el anonimato.

En el caso de Florida, Moore dijo que conoció a Shakespeare con el pretexto de escribir un libro sobre él. Más tarde lo convenció de que la dejara ayudar a administrar financieramente lo que quedaba de sus ganancias de lotería; Moore dijo en ese momento que solo le quedaba alrededor de $ 1 millón.

Shakespeare gastó gran parte de sus ganancias pagando hipotecas de familiares y amigos y dando dinero a personas que le pedían ayuda, según el testimonio del juicio.

Los fiscales dijeron que Moore retiró $1 millón de las cuentas bancarias de Shakespeare y gastó el dinero en un Hummer, un Corvette, una camioneta y unas vacaciones. Shakespeare, con dos disparos en el pecho, fue encontrado enterrado bajo una losa de hormigón en el patio trasero de una casa que Moore había comprado. Al momento de su muerte, el alguacil dijo que se habían gastado los $30 millones.

En su entrevista desde la prisión, Moore dijo que mantener en secreto los nombres de los ganadores de la lotería, incluso durante 90 días, no era suficiente. Ella dijo que los detalles sobre si un ganador eligió un pago de suma global o pagos a lo largo del tiempo tampoco deberían revelarse.

“No creo que sea suficiente tiempo”, dijo. “Tienes que entender, esta persona tiene que cambiar toda su vida”.

Ella dijo que un ganador de la lotería necesitaría al menos seis meses de privacidad. “Noventa días no es nada, ves lo rápido que pasa el tiempo”, dijo Moore, quien ha estado en una prisión estatal durante casi 3,400 días.

Moore escribió en una carta a la corte en 2019 que lamentaba no haber sido sincera durante su juicio, pero seguía manteniendo que no le disparó a Shakespeare. “Realmente no lo maté”, escribió.

Según la ley existente de Florida, la agencia de lotería divulga de inmediato el nombre de los ganadores, la ciudad de residencia, el juego, la fecha en que se ganó y la cantidad ganada a cualquier persona que lo solicite.

No revela la dirección de la casa ni los números de teléfono del ganador, aunque dicha información generalmente se puede encontrar en otros lugares, como registros de propiedad o archivos de registro de votantes, que permanecen accesibles al público.

El proyecto de ley en Florida aún permitiría que los nombres y detalles sobre los ganadores de la lotería se divulguen a las agencias estatales a las que se les podría adeudar una deuda, a los tribunales para cobrar la manutención de los hijos, a los auditores del gobierno o a los líderes legislativos. Las personas con información privilegiada que divulguen ilegalmente los nombres de los ganadores de la lotería antes de que se les permita, podrían ser acusadas de un delito grave. Los legisladores deberán volver a aprobar el proyecto de ley en 2027.

En el Senado, solo el senador Ray Rodrigues, republicano por Fort Myers, votó en contra de la medida. En la Cámara, el representante Anthony Sabatini, republicano por Clermont, fue el único legislador que votó en contra.

“La gente quiere saber quién ganó la lotería, un programa administrado por el gobierno y financiado por los contribuyentes”, dijo Sabatini.

El proyecto de ley exime a los nombres de los ganadores de la lotería de la divulgación durante 90 días según la ley de registros públicos de Florida.

La ley se considera una de las herramientas más poderosas de la nación para la transparencia del gobierno, pero los legisladores a lo largo de los años han agregado más de 1,000 categorías de información gubernamental que están fuera de los límites en virtud de ella.