¿Qué estados tienen las tasas más altas de muertes por armas de fuego en EEUU?

En 2020, el año más reciente del que se dispone de datos completos, 45,222 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) analizadas por Pew en un informe reciente.

Esas estadísticas incluyen asesinatos y suicidios con armas, junto con otros tres tipos menos comunes de muertes relacionadas con armas rastreadas por los CDC: las que no fueron intencionales, las que involucraron a la policía y aquellas cuyas circunstancias no se pudieron determinar. El total excluye las muertes en las que las lesiones por arma de fuego desempeñaron un papel contribuyente, pero no principal. (Las estadísticas de mortalidad de los CDC se basan en la información contenida en los certificados de defunción oficiales, que identifican una sola causa de muerte).

Aunque tienden a recibir menos atención pública que los asesinatos relacionados con armas, los suicidios han representado durante mucho tiempo la mayoría de las muertes por armas de fuego en el país.

En 2020, el 54% de todas las muertes relacionadas con armas en Estados Unidos fueron suicidios (24,292), mientras que el 43% fueron asesinatos (19,384), según los CDC. Las muertes por armas de fuego restantes ese año no fueron intencionales (535), involucraron a la policía (611) o tuvieron circunstancias indeterminadas (400).

Casi ocho de cada diez (79%) asesinatos en Estados Unidos en 2020, 19,384 de 24,576, involucraron un arma de fuego. Eso marcó el porcentaje más alto desde al menos 1968, el primer año del que los CDC tienen registros en línea. Un poco más de la mitad (53%) de todos los suicidios en 2020 (24,292 de 45,979) involucraron un arma, un porcentaje que en general se ha mantenido estable en los últimos años.

¿PERO QUÉ ESTADOS TIENEN LAS CIFRAS MÁS ALTAS DE MUERTES POR ARMAS DE FUEGO?

Las tasas de mortalidad por armas de fuego varían ampliamente según el estado, esto con base en las cifras de 2020.

Para ese año, los estados con las tasas más altas de muertes relacionadas con armas (contando asesinatos, suicidios y todas las demás categorías rastreadas por los CDC) incluyeron:

Mississippi (28.6 por cada 100,000 personas)

Louisiana (26.3)

Wyoming (25.9)

Missouri (23.9 )

Alabama (23.6)

Los estados con las tasas más bajas incluyen:

Nueva York (5.3)

Rhode Island (5.1)

Nueva Jersey (5.0)

Massachusetts (3.7)

Aquí puedes ver el mapa de los CDC.

¿QUÉ TIPOS DE ARMAS DE FUEGO SE USAN CON MÁS FRECUENCIA EN LOS ASESINATOS EN EEUU?

En 2020, las armas de fuego estuvieron involucradas en el 59% de los 13,620 asesinatos con armas y homicidios no negligentes en Estados Unidos para los cuales hay datos disponibles, según el FBI. Los rifles, la categoría que incluye las armas de fuego a las que a veces se hace referencia como "armas de asalto", estuvieron involucrados en el 3% de los asesinatos con armas de fuego. Las escopetas estuvieron involucradas en el 1%. El resto de los homicidios con armas de fuego y los homicidios no culposos (36%) involucraron otro tipo de armas de fuego o aquellas clasificadas como “tipo no declarado”.

Es importante tener en cuenta que las estadísticas del FBI no capturan los detalles de todos los asesinatos con armas de fuego cada año. Los datos del FBI se basan en información enviada voluntariamente por los departamentos de policía de todo el país, y no todas las agencias participan o brindan información completa cada año.