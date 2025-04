¿Qué pasa si el presidente y el gobierno federal no siguen las órdenes del juez?

El gobierno de Trump ha sido acusado de ignorar o desafiar de plano las recientes órdenes de los tribunales federales, incluida una decisión de la Corte Suprema de que debe "facilitar" la liberación de un hombre de Maryland que fue enviado por error a una prisión salvadoreña.

El juez federal que preside el caso de Kilmar Abrego García el martes reprendió al gobierno por su inacción.

"No he conseguido nada", dijo la jueza Paula Xinis, del Tribunal de Distrito de Maryland. "No he recibido ninguna respuesta real ni una justificación legal real para no responder".

Si Xinis u otro juez federal decide que el presidente Donald Trump y los funcionarios federales no han cumplido con sus órdenes, ¿qué medidas pueden tomar para hacerlas cumplir?

Una forma es un proceso conocido como desacato civil. Eso implica que un juez emita una orden que declare al gobierno en desacato o a un funcionario del gobierno. El juez podría imponer multas diarias o incluso ordenar que alguien sea encarcelado hasta que se "purgue" el desacato, lo que sucedería cuando la parte ofensa hace lo que el juez quiere.

El desacato penal requiere cargos por parte del Departamento de Justicia, que supervisa el presidente, por lo que es una opción menos viable. Un presidente también puede revocar el desacato penal mediante la emisión de un indulto. El desacato civil, sin embargo, no es perdonable.

Los jueces generalmente son reacios a declarar en desacato a los litigantes del gobierno de los Estados Unidos, pero lo han hecho. Durante el gobierno de Obama, un juez declaró en desacato al Departamento del Interior por imponer una moratoria en 2011 a la perforación petrolera en alta mar después del desastre de Deepwater Horizon.

En la década de 1990 y principios de la década de 2000, tanto los funcionarios de la administración Clinton como los de Bush fueron declarados en desacato durante un litigio sobre la mala gestión del gobierno federal de los fondos mantenidos en fideicomiso para los nativos americanos.

Ninguno de esos casos involucró amenazas de cárcel, solo multas impuestas contra el gobierno de los Estados Unidos.

Según un precedente de larga data, el presidente no puede ser declarado en desacato porque el presidente no está obligado por órdenes judiciales contra el gobierno federal.

¿Es la cárcel una opción?

¿Qué pasaría si un juez decidiera que encarcelar a un funcionario del gobierno sería la única manera de hacer cumplir una orden judicial?

La opción se complica por el hecho de que las órdenes federales de desacato son aplicadas por los alguaciles federales. Los alguaciles son parte del poder ejecutivo, no del poder judicial, pero su misión es "hacer cumplir las leyes federales y brindar apoyo a prácticamente todos los elementos del sistema de justicia federal".

El presidente, que supervisa a los alguaciles, podría ordenarles que no hagan cumplir una orden de desacato contra un funcionario del poder ejecutivo, aunque eso violaría la ley.

"Que el presidente destituya a los alguaciles violaría flagrantemente el estatuto que obliga a los alguaciles a cumplir las órdenes judiciales, así como una norma ininterrumpida desde el siglo XIX de que los presidentes no desafían las órdenes de los tribunales federales", escribió Nicholas Parillo, profesor de la Facultad de Derecho de Yale que revisó los datos de miles de presentaciones judiciales en un extenso artículo de 2018 sobre el desacato.

David Noll, profesor de la Facultad de Derecho de Rutgers, señaló en un artículo reciente de Democracy Docket que las reglas federales parecen permitir a los jueces, si es necesario, eludir a los alguaciles y contratar a otras partes para hacer cumplir sus fallos de desacato.

Las reglas federales de procedimiento civil, agregó Noll, especifican cómo se deben notificar ciertos tipos de "proceso", el término legal para las órdenes que ordenan que alguien comparezca ante el tribunal. La regla establece que, como cuestión general, el proceso "debe ser notificado por un alguacil de los Estados Unidos o un alguacil adjunto o por una persona especialmente designada para ese propósito".

"Sin duda, un tribunal que designara a alguien que no sea los alguaciles para hacer cumplir una orden de desacato civil estaría abriendo nuevos caminos", escribió Noll.

"Debido a la larga y honorable historia de los alguaciles de respetar su obligación legal de hacer cumplir las órdenes de los tribunales federales, los tribunales rara vez, si es que alguna vez, han tenido que recurrir a otras partes para hacer cumplir sus órdenes", dijo.

La policía local y los alguaciles podrían hacer el trabajo, agregó, y "a diferencia de los alguaciles, estos individuos serían responsables solo ante la corte".

El factor de la Corte Suprema

Otra pregunta es qué harían los tribunales de apelaciones y, en última instancia, la Corte Suprema, con un fallo de desacato contra la administración Trump.

La investigación de Parillo encontró que, si bien los jueces de los tribunales de distrito están dispuestos a emitir fallos de desacato, las sanciones rara vez se confirman en la apelación.

"No hay opiniones de la Corte Suprema sobre el tema", escribió. "Cuando los tribunales de apelaciones escuchan un caso potencialmente relevante, por lo general lo resuelven sobre bases estrechas y específicas del caso en un intento deliberado de evitar las cuestiones más grandes y portentosas sobre si los jueces pueden usar sanciones por desacato contra el gobierno federal y cuándo".

En un fallo de 1911, en Gompers v. Buck's Stove & Range Co., la Corte Suprema describió la necesidad de que los tribunales pudieran hacer cumplir sus órdenes mediante el desacato, pero lo hicieran con moderación.

"El poder de los tribunales para castigar por desacato es una parte necesaria e integral de la independencia del poder judicial, y es absolutamente esencial para el cumplimiento de los deberes que les impone la ley", dice la opinión. "Sin ella, son meras juntas de arbitraje, cuyos juicios y decretos sólo serían consultivos".

Los jueces advirtieron que sin el poder de desacato, la autoridad de la corte sería ridiculizada.

"Si una parte puede convertirse en juez de la validez de las órdenes que se han emitido, y por su propia desobediencia dejarlas a un lado", advierte la opinión, "entonces los tribunales son impotentes, y lo que la Constitución ahora llama apropiadamente el 'poder judicial de los Estados Unidos' sería una mera burla".