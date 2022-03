¿Quién es “Little Miss Nobody”? Revelan su identidad, 62 años después de hallarse su cuerpo

YAVAPAI, ARIZONA — La oficina del alguacil del condado de Yavapai ha revelado la identidad de “Little Miss Nobody”, una niña que permaneció sin nombre durante más de seis décadas después de su asesinato.

La víctima de homicidio anteriormente sin nombre cuyo cuerpo fue encontrado hace 62 años, fue identificada como Sharon Lee Gallegos de Nuevo México, dijeron las autoridades el martes por la mañana en una conferencia de prensa en Prescott.

Detalles de la desaparición Sharon fue secuestrada cuando estaba en un callejón detrás de su casa en la cuadra 500 de Virginia Avenue en Alamogordo, Nuevo México, justo antes de las 3:00 p.m. el 21 de julio de 1960.

Dos niños que estaban con ella dijeron que un hombre y una mujer se acercaron en un "auto verde viejo y sucio", posiblemente un Dodge o Plymouth verde oscuro de 1951 o 1952. Le ofrecieron comprar dulces y ropa a Sharon si se subía al auto con ellos. Cuando ella se negó, la arrastraron hacia el vehículo y huyeron, girando hacia el oeste en Fifth Street.

El secuestro se informó de inmediato y, en aproximadamente una hora, la policía instaló barricadas para tratar de atrapar el automóvil verde en la frontera entre los estados de Texas y Nuevo México, pero nunca más se supo de Sharon.

Su cuerpo fue encontrado el 31 de julio de 1960 por un maestro de escuela que buscaba rocas en Sand Creek Wash, cerca de Congress, Arizona. Los investigadores determinaron que el cuerpo, que se cree que es el de una niña de entre 3 y 6 años, había sido quemado. Probablemente estuvo muerta durante una semana o dos antes del descubrimiento.

Desde entonces, la policía y grupos de todo el país han estado trabajando para identificar a la niña.

Sharon Lee Gallegos fue secuestrada nueve días antes de que se encontrara su cuerpo el 21 de julio de 1960 de Alamogordo, Nuevo México y su desaparición tiene una extensa reseña en el Proyecto Charley.

¿Qué se sabe de los secuestradores?

Las autoridades describieron al secuestrador como un hombre caucásico rubio y delgado con una nariz larga y cabello lacio de color arena. La mujer se describe como baja y con sobrepeso con cabello rubio sucio y anteojos. Los testigos informaron a la policía que una mujer que coincidía con la descripción de la secuestradora de Sharon había sido vista en el vecindario, haciendo preguntas sobre Sharon, su madre y su hogar.

Las autoridades creen que la pareja había estado acosando a Sharon durante al menos una semana antes de su secuestro. Los habían visto después de la iglesia el domingo anterior a su desaparición, acompañados de dos niños pequeños, un niño con pecas y una niña. La mujer llamó a la puerta de un vecino para preguntar por la madre de Sharon, Lupe Gallegos. Preguntó dónde vivía Lupe y cuál era su situación económica, y si tenía una niña pequeña y si tenía muchos hijos. La mujer dijo que quería ofrecerle un trabajo a Lupe.

En el momento de su desaparición, Sharon vivía con su madre, su abuela, su tía y su tío, y seis hermanos y primos. Su padre, un soldado, había dejado a la familia cuando ella era un bebé y no tenía contacto con él. La familia no era rica; Lupe los mantuvo trabajando como mucama en un motel. No tenían teléfono en la casa y nadie los contactó para pedir un rescate.

Los secuestradores de Sharon nunca han sido identificados y su caso sigue sin resolverse.