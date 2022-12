¿Celebrarás el fin de año en Times Square? Lo que debes saber del icónico evento

NUEVA YORK -- La celebración para recibir el año nuevo en Times Square es uno de los eventos más esperados por turistas y neoyorquinos en la Ciudad de Nueva York.

Como cada año, el mundo espera esa noche mágica con las luces y energía de la multitud, y las persentaciones, en el corazón de la Gran Manzana. Como dice la página web: la víspera de Año Nuevo en el centro simbólico de la ciudad de Nueva York se ha convertido en algo más que una celebración: es una tradición mundial.

Para este año, la ciudad invita de manera segura a las personas a regresar a Times Square para ver la caída de la esfera de Año Nuevo en persona, con restricciones de seguridad. Las festividades tan esperadas también se transmitieron para audiencias de televisión e Internet, e incluyeron una experiencia multimedia virtual.

Aquí te respondemos algunas preguntas si piensas asistir a la celebración de fin de año en Times Square.

¿Tienen alguna restricción relacionada al COVID-19?

Actualmente, la Ciudad de Nueva York no tiene requisitos de COVID-19 para eventos al aire libre. Si esto cambia, Times Square actualizará a medida que se publique la información.

¿A qué horas debería llegar a Times Square? ¿A qué horas empieza la celebración?

La celebración comenzará poco antes de las 6:00 p. m. EST. Aproximadamente a las 6:00 p. m. (hora del este), el baile de Nochevieja de Times Square se elevará hasta la parte superior del poste en One Times Square (Broadway en 43rd Street). Exactamente a las 11:59 p. m. EST, la bola realizará su descenso de 60 segundos por el asta de la bandera para señalar el comienzo del Año Nuevo.

Las personas comienzan a reunirse por la tarde en la víspera de Año Nuevo, ya que la entrada a las áreas de observación se abre por orden de llegada.

¿Puedo ver la celebración en línea?

La puedes empezar a ver en línea a partir de las 6:00 p. m. el 31 de diciembre. Para esto, puedes visitar TimesSquareNYC.org.

Para obtener detalles sobre cómo compartir el webcast en su propio sitio web o blog, visite la página Live Webcast.

¿Quiénes se presentarán este año?

Chelsea Cutler y JVKE encabezarán la programación musical en el webcast oficial de Times Square NYE. También habrá actuaciones de baile de la Asociación de Amistad Sino-Americana y el grupo de baile ANEW. Además, presentaciones en vivo de Ava Max, J-Hope, Osmani García, New Edition, Sech y Duran Duran, así como una variedad de actividades y apariciones especiales que sucederán a lo largo de la noche.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, presionará el botón Waterford Crystal que señala el descenso de la bola de cristal y liderará la cuenta regresiva de 60 segundos a la medianoche.

La ceremonia comenzará a las 6:00 p. m., hora del este, con el encendido y el levantamiento del Baile de Nochevieja en lo alto de One Times Square. A esto le seguirá una impresionante actuación de Hong Kong titulada “Fusión, movimiento, inspiración: ¡Hong Kong Rocks!”, presentada por la Asociación de Amistad Sino-Americana (SAFA).

Para ver toda la programación ir aquí.

¿Tengo que comprar entradas para ir al evento?

No. La celebración anual de Nochevieja en Times Square es un evento gratuito abierto a todos por orden de llegada. No hay espacios públicos disponibles para la venta.

Algunas fiestas privadas se llevan a cabo en muchos de los restaurantes y hoteles en Times Square y se requieren boletos con anticipación.

¿Cuál es la mejor manera para llegar a Times Square?

La mejor manera de llegar a Times Square es en transporte público. Para llegar a Times Square, los trenes de las líneas 1, 2, 3, 7, A, B, C, D, E, F, M, N, Q, R, W y S dan servicio al área de Times Square. Tenga en cuenta que ciertos trenes no funcionan los fines de semana. En el pasado, la MTA ha aconsejado a las personas que no usen la estación de metro de la calle 42 en la víspera de Año Nuevo debido a las condiciones de aglomeración; se recomienda salir en una de las estaciones circundantes y entrar a Times Square a pie.

El año pasado, la estación 49th St N/R/W y la estación 50th St 1 se pasaron por alto a partir del mediodía del 31 de diciembre; es posible que vuelvan a cerrar este año, dependiendo de la llegada de personas para la celebración de Nochevieja. Además, las entradas de 42nd St a la estación Times Square-42nd St normalmente cierran aproximadamente a las 10:00 a. m.

Puntos de acceso peatonal para ingresar a las áreas de observación:

La información de tránsito más actualizada siempre está disponible llamando a la MTA al 511 o visitando www.mta.info.

¿Cómo entro a Times Square durante la víspera de Año Nuevo?

El acceso a Times Square en la noche del 31 de diciembre será solo desde la 6th Avenue o la 8th Avenue. Nadie podrá cruzar Broadway/7th Avenue una vez que se hayan cerrado las calles. Si su destino está al este de Broadway/7th Avenue, debe ingresar en 6th Avenue y el cruce de calles más cercano a su destino. Si su destino está al oeste de Broadway/7th Avenue, debe ingresar en 8th Avenue y la calle transversal de su destino. La única excepción es para negocios en la calle 42; para esos, deberá ingresar en 41st Street y 8th Avenue.

Puntos de acceso a los miradores:

Al sur de la calle 41: Calle 38: Avenidas 6 y 8

Al norte de la calle 43: 49 desde las avenidas 6 y 8 52 desde las avenidas 6 y 8 56 desde las avenidas 6 y 8

Los peatones y el público en general NO pueden cruzar en dirección norte, sur o cruzar intersecciones dentro del área afectada.

¿Qué calles estarán cerradas para el 31 de diciembre?

El 31 de diciembre, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York comenzará a cerrar el acceso a Times Square a partir de la calle 43 y Broadway, y se moverá hacia el norte a medida que lleguen las personas. Los tiempos exactos en que estas cuadras cierren al tráfico peatonal y vehicular dependerán de cuándo comiencen a llegar el público.

Es probable que no haya tráfico vehicular en Broadway o Seventh Avenue a partir de las 3:00 p. m. aproximadamente. Lo más probable es que los vehículos tengan dificultades para cruzar la ciudad después de las 3:00 p. m. o antes por encima de la calle 42 y tan al norte como la calle 59.

Si planea venir a Times Square y unirse a las festividades, se le recomienda ingresar desde la Sexta u Octava Avenida. Sus posibilidades de conseguir un punto de observación cerca de la bola aumentan cuanto antes llegue. Las cuadras se cerrarán a medida que se llenen hacia el norte, calle por calle, según lo considere necesario la policía.

Puntos de acceso peatonal para ingresar a las áreas de visualización:

Al sur de la calle 41:

Calle 38: Avenidas 6 y 8

Al norte de la calle 43:

49 desde las avenidas 6 y 8

52 desde las avenidas 6 y 8

56 desde las avenidas 6 y 8

Los peatones y el público en general NO pueden cruzar en dirección norte, sur o cruzar intersecciones dentro del área afectada.

¿Desde dónde cae la esfera?¿Cuál es el mejor lugar para verla?

La esfera de Nochevieja de Times Square desciende de un asta de bandera en la parte superior de One Times Square. Se puede ver mejor a lo largo de Broadway, desde la calle 43 hasta la calle 50, y a lo largo de la Séptima Avenida, hasta la calle 59 al norte.

El sistema de sonido está instalado en el área de Bowtie (donde se cruzan Broadway y Seventh Avenue), y las pantallas de video en One Times Square (donde se baja la bola) son fácilmente visibles. Hay pantallas adicionales configuradas durante todo el evento.

¿Qué objetos son permitidos para llevar u cuáles no?

Para empezar, abrigate y preparate para el frío. Recuerda que podría pasar un período prolongado de tiempo al aire libre en condiciones potencialmente bajo cero. Debe estar bien preparado y bien aislado. Muchas capas, materiales sintéticos, prendas de abrigo resistentes al viento y al agua y un buen sombrero son las claves para mantenerse abrigado. Tenga en cuenta que todas las bolsas serán registradas.

Artículos que NO están permitidos: Mochilas Bolsas grandes Paraguas Sillas de jardín u otras sillas plegables mantas de pícnic Neveras grandes Alcohol



Finalmente, recuerda beber mucha agua y evitar el alcohol y la cafeína. Beber alcohol en público es ilegal en la Ciudad de Nueva York y la policía confiscará el alcohol. Además, tanto la cafeína como el alcohol te deshidratarán. La deshidratación es muy común y puede aparecer sigilosamente cuando hace frío.

¿Hay un área en Times Square designada para personas discapacitadas? ¿Incluirá intérpretes de señas?

Sí a ambos. El área de visualización designada es 44th Street y Broadway. Puede obtener acceso en la esquina suroeste de 44th y 6th Ave. Habrá un intérprete de ASL para esa área de observación.

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a info@timessquarenyc.org.

¿Habrá baños públicos portátiles disponibles?

No habrá baños portátiles en Times Square durante la celebración.

¿Cuál es la historia de la celebración de Año Nuevo en Times Square?

Las personas han estado celebrando la víspera de Año Nuevo en Times Square desde 1904.

La primera celebración del descenso de la esfera tuvo lugar en 1907, y esta tradición es ahora un símbolo universal de bienvenida al Año Nuevo.

¿Cuánto confeti se tira en Times Square en la víspera de Año Nuevo?

Por lo general, se deja caer más de 1 tonelada de confeti en Times Square para recibir el año nuevo.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Par más información ir aquí.