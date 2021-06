Al menos dos heridos en tiroteo en estación de bomberos de Agua Dulce

Al menos dos personas resultaron heridas en un tiroteo en una estación de bomberos que desencadenó una serie de eventos de rápido desarrollo el martes en la comunidad de Agua Dulce en el Valle de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles.

El tiroteo ocurrió en la estación de bomberos número 81 del condado de Los Ángeles en la cuadra 8700 de Sierra Highway. Al menos una persona fue trasladada a un hospital.

No se han reportado arrestos en el tiroteo, que ocurrió justo antes de las 11 a.m. Los detalles sobre las condiciones de las víctimas heridas no estaban disponibles de inmediato.

Una víctima con múltiples heridas de bala fue trasladada en forma aérea al Hospital Henry Mayo en Newhall.

Sierra Highway esté cerrada mientras las autoridades buscan a un sospechoso en una camioneta Toyota blanca.

"Es con gran pesar que el LACoFD confirma que un trágico tiroteo ocurrió hoy, aproximadamente a las 10:55 a.m., en FS 81 en Agua Dulce", dijo el departamento de bomberos en un tuit.

"El Departamento todavía está en el proceso de recopilar información adicional y está cooperando con la ley durante todo este incidente en curso".

Las autoridades inicialmente estaban buscando a un sospechoso en una camioneta Toyota blanca. Esa búsqueda condujo a una casa en la cuadra 2600 de Bent Spur Drive en Acton, donde poco tiempo después estalló un incendio en una estructura.

Equipos del departamento de bomberos no pudieron atacar el incendio, y el sospechoso en el interior supuestamente amenazó con disparar a cualquiera que se acercara al edificio.

Los agentes del alguacil que volaban en un helicóptero sobre la escena informaron más tarde que vieron el cuerpo en el patio trasero de la casa, sufriendo la aparente herida de bala autoinfligida.

Durante la llamada inicial de ayuda de la estación de bomberos para el despacho, la persona que hizo esa llamada pudo identificar al atacante por su nombre. Los testigos dijeron que el tirador abandonó la escena en una camioneta, dijeron fuentes policiales a NBCLA.

Los agentes siguieron el camión hasta una casa a unas 10 millas de la escena del tiroteo donde se produjo un incendio. Varias camionetas y vehículos blindados del departamento de aplicación de la ley estaban estacionados en el vecindario en la cuadra 2700 de Bent Spur Drive.

Helicópteros que arrojaban agua, generalmente desplegados para combatir incendios forestales, atacaron las llamas.

No quedó claro de inmediato si había alguien dentro de la casa. NBCLA está intentando confirmar los informes de un cuerpo descubierto en la propiedad