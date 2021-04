¿Quieres hamburguesas por un año? Esta empresa pide que te hagas un tatuaje a cambio

Farmer Boys, el restaurante de servicio rápido con sede en el sur de California, está celebrando su 40 aniversario ofreciendo hamburguesas gratis a los superfans durante un año si se hacen un tatuaje permanente.

La compañía se ha asociado con la tienda de tatuajes The Honorable Society de West Hollywood, así como con Rockin Ink Tattoo en Las Vegas, para dar tatuajes a los fanáticos más dedicados del restaurante para conmemorar el hito de los 40 años.

Los fanáticos de Farmer Boys, mayores de 18 años, pueden elegir entre tres diseños de colores permanentes que miden 2 pulgadas por 2 pulgadas. Aquellos que se entinten en forma permanentemente serán recompensados ​​ con una hamburguesa gratis, por semana, durante 52 semanas

Para registrarse, haga clic aquí antes del 21 de mayo de 2021.

Farmer Boys

“Al reflexionar sobre los últimos 40 años, estamos encantados con los recuerdos que hemos creado con nuestros huéspedes leales, franquiciados y miembros del equipo”, dijo Larry Rusinko, vicepresidente y director de marketing de Farmer Boys.

“Celebramos este hito ofreciendo a nuestros superfans la oportunidad de rendir homenaje a Farmer Boys y obtener hamburguesas gratis durante un año. Todos pueden unirse a la celebración, incluso aquellos que buscan una forma menos permanente, pero igualmente deliciosa, de mostrar su lealtad”.

Pero que no se sienta presionado para pasar por esa aguja, Farmer Boys también distribuirá tatuajes temporales en las ubicaciones participantes con un código para desbloquear una oferta del 40 aniversario en su aplicación de club de lealtad Very Important Farmer (VIF).

