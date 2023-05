Una deuda de $90 y una casa móvil: resuelven misterioso asesinato tras 40 años en Florida El doble homicidio ocurrió en 1985, hace 38 años, y nunca pudo ser resuelto hasta ahora. No obstante, no habrá justicia para familiares de las víctimas ya que el principal sospechoso no va a poder ser arrestado.