Retiran del mercado varios jarabes para la tos por contaminación microbiana

La compañía Haleon ha pedido el retiro voluntario de ocho lotes de varios tipos del jarabe para la tos Robitussin por una contaminación microbiana.

Los productos son Robitussin Honey CF Max Day Adult (de 4 y 8 onzas) y Robitussin Honey CF Max Nighttime Adult (de 8 onzas).

De acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el uso del producto afectado por personas inmunocomprometidas podría provocar eventos adversos graves o potencialmente mortales, como fungemia o infección fúngica diseminada.

Mientras que para las personas que no tienen un sistema comprometido que utilicen el producto, no es probable que se produzcan infecciones potencialmente mortales. Sin embargo, no se puede descartar por completo la aparición de una infección que pueda requerir intervención médica.

Al momento, Haleon no ha recibido reportes de algún evento adverso relacionado a este retiro.

A continuación está el listado de los jarabes que fueron retirados.

Toda persona que experimente algún problema debe contactar a su médico.

Si tienes alguna reacción por utilizar el producto, puedes comunicarte con la FDA. Para estos detalles, puedes acceder aquí.