En video: interrogatorio a modelo de Only Fans acusada de matar a su novio

Por primera vez escuchamos directamente a Courtney Clenney y su versión de los hechos que llevaron a la muerte de su novio Christian Obumseli.

“No sé si fue justificado o no… si… yo estaba asustada pero realmente no sé”.

El video fue grabado horas después del sangriento altercado. Comienza con Clenney, sola, en una sala de interrogatorio, visiblemente ansiosa. Al principio, se ve con la misma ropa, cubierta por la sangre de su novio.

Después de varias preguntas de rutina, los detectives leen sus derechos y comienzan a hablar sobre lo ocurrido en su apartamento en Edgewater.

Clenney dice a los detectives que la discusión con Obsumeli se agravó al punto de que él puso sus manos en su cuello.

“Sentí que me estaba asfixiando, porque tenía sus manos sobre mi cuello y hubo dos veces en las que casi no pude respirar”.

En ese momento, detectives preguntan sobre el cuchillo y ella responde:

“Lo agarré y le dije no te acerques, no tenía ninguna intención de usarlo. Yo estaba en el teléfono con mi mamá y él se me aproxima como queriendo agarrar el teléfono o el cuchillo y le dije 'no te acerques' y se lo tiré”.

Los fiscales sostienen que la evidencia aparentemente revela una puñalada por contacto cercano. Durante la audiencia de fianza, el médico forense dijo:

“Que se trató de una puñalada, según su hipótesis, pero si me das información de que la persona tiene experiencias arrojando cuchillos a objetivos o cosas, quizá pudiera tratarse de un lanzamiento”.

De vuelta a sala de interrogación, 3 horas y media después de la conversación, agentes le informan sobre la muerte de su novio.

Cleanny no puede creerlo y reacciona desesperada….

La modelo de Only Fans fue arrestada en Hawái, cuatro meses después del incidente mortal… sobre la publicación de este video, su equipo legal ha dicho:

“La publicación de este video es indicación de que la Fiscalía no considera las declaraciones de Courtney como confesión, de otra manera no lo hubiesen puesto al acceso del público (…) aquella tarde, Courtney estaba claramente angustiada y su preocupación por la condición de Obumseli niega la severidad de los cargos que actualmente enfrenta”.