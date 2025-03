Schumer votaría a favor de proyecto de ley del Partido Republicano para evitar cierre de gobierno

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, anunció el jueves que votaría para avanzar en el proyecto de ley de financiamiento de seis meses de los republicanos que aprobó la Cámara de Representantes para evitar un cierre del gobierno el viernes por la noche.

La medida representa una importante concesión de Schumer, que cedió a la medida del Partido Republicano solo un día después de que juró que los demócratas no permitirían que se aprobara.

Esto significa que es probable que el proyecto de ley encuentre suficientes votos para superar el umbral de 60 votos, y finalmente sea aprobado, incluso cuando un número creciente de demócratas del Senado se opusieron a él el jueves.

"No hay ganadores en un cierre del gobierno", dijo Schumer en un discurso en el pleno. "No es realmente una decisión, es una elección de Hobson: o procedemos con el proyecto de ley que tenemos ante nosotros o nos arriesgamos a que Donald Trump arroje a Estados Unidos al caos de un cierre".

"Sin duda, el proyecto de ley republicano es una opción terrible. No es un CR limpio. Es profundamente partidista. No aborda muchas de las necesidades de este país. Pero creo que permitir que Donald Trump tome aún más poder a través de un cierre del gobierno es una opción mucho peor", agregó. "Votaré para mantener el gobierno abierto y no para cerrarlo".

Los comentarios se produjeron después de que Schumer informara a sus colegas en una reunión por la tarde que votaría a favor de la moción de procedimiento para avanzar en el proyecto de ley de financiamiento cuando llegue al pleno del Senado el viernes, según una fuente familiarizada con sus comentarios. Los comentarios privados de Schumer fueron reportados por primera vez por The New York Times.

Si el Senado aprueba el proyecto de ley, entonces iría al escritorio del presidente Donald Trump para su firma. Un cierre ocurre después de las 11:59 p.m. ET del viernes si no se promulga una ley para entonces.

"Tenemos que elegir entre lo terrible y lo horrible", dijo el senador Raphael Warnock, demócrata de Georgia.

No está claro qué recibió Schumer a cambio de su decisión de permitir que se aprobara el proyecto de ley de la Cámara de Representantes. Antes de sus comentarios, el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, insinuó un posible final: los demócratas obtienen una votación sobre una enmienda al proyecto de ley de la Cámara de Representantes para convertirlo en una medida provisional de 30 días, aunque no se comprometería a eliminar un obstruccionismo si los republicanos votan en contra de esa enmienda.

Más temprano en el día, un número creciente de demócratas moderados y de estados indecisos prometieron oponerse a la legislación. Eso incluyó al senador John Hickenlooper, demócrata de Colorado, quien calificó el proyecto de ley de "peligroso"; el senador Mark Kelly, demócrata de Arizona, quien dijo que "daría poder ilimitado a Donald Trump y Elon Musk"; el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, quien lo calificó como "una bolsa de sorpresas de políticas extremas"; El senador Mark Warner, demócrata de Virginia, quien lo calificó como "un acuerdo terrible" que perjudicaría a Virginia.

"Una cosa es segura: si aprobamos esta resolución continua durante el próximo medio año, seremos dueños de lo que haga el presidente", dijo el senador Adam Schiff, demócrata de California. No estoy dispuesto a hacerme cargo de eso".

Desde el exterior del almuerzo demócrata, se pudo escuchar a la senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, gritar sobre los impactos devastadores de un cierre del gobierno, particularmente en esta coyuntura.

Los senadores se han enfrentado a una fuerte presión de sus colegas demócratas de la Cámara de Representantes y de defensores liberales externos fuera del Capitolio para que se mantengan firmes contra el proyecto de ley de seis meses, que fue elaborado por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, y la Casa Blanca.

Sin embargo, incluso cuando los demócratas se manifestaban contra el proyecto de ley del Partido Republicano de la Cámara de Representantes, lucharon por ofrecer un final plausible para evitar un cierre, o reabrir el gobierno si los fondos caducan después del viernes por la noche. Exigieron una medida provisional de 30 días para continuar con la financiación en los niveles del statu quo con el fin de alcanzar un acuerdo de financiación completo para el año fiscal 2025.

Ese enfoque desconcertante choca con el hecho de que Trump y Johnson han dicho que no quieren un acuerdo de asignaciones para un año fiscal que ya está a mitad de camino, ya que quieren pasar a su proyecto de ley de presupuesto de línea partidista para abordar los impuestos, la inmigración y otras prioridades.

"Estamos tratando de convencerlos. Ahora, pueden estar convencidos o no convencidos", dijo el senador John Hickenlooper, demócrata de Colorado, sobre el rechazo del Partido Republicano a un nuevo acuerdo de asignaciones.

Los senadores demócratas citaron numerosas objeciones al proyecto de ley de la Cámara de Representantes.

En primer lugar, no tuvieron nada que ver con su desarrollo: algunos en el partido temen que votar a favor de esto empoderaría a Johnson y al presidente Trump para dictar los resultados sin negociar con los demócratas para ganar sus votos.

En segundo lugar, se oponen a las disposiciones que recortarían el gasto doméstico no relacionado con la defensa en miles de millones de dólares, incluido un golpe al presupuesto del Distrito de Columbia, al tiempo que aumentarían el gasto militar, una medida que consideran un sacrificio de las prioridades demócratas por las prioridades del Partido Republicano.

En tercer lugar, les preocupa que votar a favor de esta medida sin restricciones al poder ejecutivo dé luz verde a las medidas de Trump y del asesor multimillonario Elon Musk para desmantelar partes del gobierno federal o negarse a gastar dinero dirigido por el Congreso.

Un nuevo memorándum emitido el jueves por el Center For American Progress Action Fund, dirigido por la asesora demócrata Neera Tanden, instó al partido a mantenerse firme contra el proyecto de ley republicano de la Cámara de Representantes, presentando la política y los mensajes a favor del mismo.

"Si bien las consecuencias de un cierre son reales, los demócratas no tienen ninguna responsabilidad de hecho o de percepción pública si continúan apoyando una CR limpia o una CR limpia de 30 días. Sin embargo, apoyar el plan MAGA socavará el impulso que se está acumulando contra los republicanos", dice el memorando, que fue obtenido por NBC News de una fuente demócrata del Congreso que lo recibió. "Los legisladores deben concentrarse en conectar el llamado CR con la forma en que la Administración y el DOGE están causando activamente un daño radical".