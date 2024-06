Solsticio de verano 2024: todo lo que debes saber sobre el día más largo del año

NUEVA YORK -- El verano comienza esta semana en el hemisferio norte con el solsticio de verano. El solsticio de verano marca el día más largo y la noche más corta del año.

El viernes sale la primera luna llena del verano. Se la conoce como la luna de las fresas porque su fecha coincide con la cosecha de las fresas.

Muchas culturas, tanto antiguas como modernas, celebran la luz del sol con rituales y fiestas.

¿Qué es el solsticio de verano?

El término solsticio proviene de las palabras latinas "sol" (sol) y "stitium" (quieto o detenido). Se utiliza para describir el momento exacto en el que los polos están inclinados al máximo hacia o alejándose del sol.

El solsticio de verano ocurre cuando el sol está directamente sobre el Trópico de Cáncer, que es el círculo que marca la latitud 23.5 grados norte, y que recorre México, Bahamas, Egipto, Arabia Saudita, India y el sur de China, según el Servicio Meteorológico Nacional. Para quienes viven por encima del Trópico de Cáncer, es el día más largo del año.

Para quienes viven en el hemisferio sur, este es el día más corto del año y marca la llegada del invierno. El día más largo del año para quienes están al sur del ecuador ocurre entre el 20 y el 22 de diciembre, cuando el sol está directamente sobre el Trópico de Capricornio. Por el contrario, el hemisferio norte marcará el solsticio de invierno al experimentar el día más corto del año.

¿Cuándo es el solsticio de verano de 2024?

El solsticio de verano suele caer entre el 20 y el 22 de junio de cada año. Este año, el solsticio ocurre el 20 de junio a las 4:51 p.m. hora del este.

¿Qué es la luna de fresa?

El solsticio de verano de este año viene con una sorpresa: la primera luna llena del verano, denominada luna de fresa. La luna no será rosa ni roja: su nombre proviene de varias tribus indígenas que notaron que su fecha coincidía con la cosecha de fresas.

El viernes por la noche, dirija su mirada hacia el sureste para vislumbrar la luna llena asomándose en el horizonte.

¿Cuáles son las tradiciones y rituales del solsticio de verano?

El solsticio de verano ha sido observado por los humanos desde la Edad de Piedra y fue una fiesta importante para muchas culturas antiguas.

En el pasado, las tradiciones del solsticio de verano incluían esparcir cenizas de hogueras en el jardín para obtener una cosecha abundante, hasta usar guirnaldas protectoras de hierbas y flores para protegerse de los espíritus malignos, según History.com.

"La importancia del solsticio de verano para las culturas antiguas tenía muchos aspectos, incluido el calendario, la plantación de cultivos y la agricultura, el traslado de campamentos o lugares de alojamiento para los pueblos nómadas y ceremonias culturales anuales", dijo Aparna Venkatesan, profesora asociada del Departamento de Física y Astronomía en la Universidad de San Francisco.

Los antiguos romanos celebraban la llegada del verano con una fiesta religiosa en honor a Vesta, diosa del hogar, según History.com. Las mujeres entraban en los templos que llevaban el nombre de la diosa para dejar ofrendas con la esperanza de recibir buenas bendiciones para sus familias.

En la antigua Grecia, el solsticio de verano a veces marcaba el año nuevo y se convertía en un momento para celebrar un festival en honor de Cronos, el dios de la agricultura. Incluso a los esclavos se les permitía romper los códigos sociales y participar en las festividades.

La alineación de estructuras arqueológicas antiguas como las Grandes Pirámides de Keops y Khafre en la meseta egipcia de Giza sugiere que el Antiguo Egipto también observaba el solsticio de verano. Esto se debe a que si estás parado directamente frente a la Esfinge, el sol se pone precisamente entre las dos pirámides en el solsticio de verano.

Muchas tribus nativas americanas realizaban rituales de solsticio. Según History.com, los sioux participaron en una "danza ceremonial del sol alrededor de un árbol vistiendo colores simbólicos". Los investigadores creen que la Rueda Medicinal Bighorn de Wyoming, una disposición de piedras que se alinea con el sol naciente en el solsticio de verano, era el lugar de la danza anual de la tribu. Las tribus restantes todavía participan en los rituales del solsticio, según History.com.

¿Qué tiene que ver Stonehenge con el solsticio de verano?

Stonehenge, el anillo de piedras verticales de 5,000 años de antigüedad en el suroeste de Inglaterra, se alinea con la dirección del amanecer en el solsticio de verano. Y aunque History.com señala que hay poca evidencia arqueológica que sugiera que el lugar fue utilizado para rituales prehistóricos, miles de visitantes, muchos de ellos con trajes coloridos, se reúnen anualmente alrededor del monumento para contemplar el amanecer.

¿Cómo se puede celebrar el solsticio de verano?

Personas de todo el mundo celebran el solsticio de verano con fiestas, hogueras, picnics y canciones y bailes tradicionales.

En Suecia, el solsticio de verano está marcado con celebraciones de verano, mientras los ciudadanos disfrutan del final de un largo invierno con una variedad de tradiciones paganas, según el Instituto Sueco. La gente comienza el día recogiendo flores y haciendo coronas para colgar en los postes de mayo, que luego se utilizan para los tradicionales bailes en círculo. Según la superstición local, las chicas solteras que colocan flores debajo de la almohada antes de acostarse soñarán con sus futuros maridos. Los suecos modernos creen que es un momento mágico para el amor; Muchas bodas y bautizos se celebran alrededor del solsticio.

Los seguidores de la Wicca moderna, una religión pagana basada en la naturaleza basada en tradiciones precristianas, celebran al Dios Sol en el día más largo del año con fructíferos picnics en altares adornados con flores. Según Liza Chamberlain, autora de "Wicca for Beginners: A Guide to Wiccan Beliefs, Rituals, Magic, and Witchcraft", la celebración Wiccan Sabbat de pleno verano, o "Litha", marca el "pináculo del poder del Sol para alimentar la creciente estación."

Cada año, miles de yoguis de todo el mundo acuden a Times Square en la Ciudad de Nueva York para celebrar el solsticio de verano con clases de yoga gratuitas. El festival anual de yoga, "Solsticio en Times Square: Mind Over Madness Yoga", se lanzó en 2003 y fue diseñado para mantener a los habitantes urbanos centrados, enfocados y presentes, según los organizadores del evento.

Y en Inglaterra, los druidas modernos se encuentran entre los miles que visitan Stonehenge en Wiltshire para ver el amanecer. Se dice que la tradición en este monumento prehistórico se remonta a miles de años.