Buscan a sospechoso de torturar mujeres y utilizar apps de citas para hallar nuevas víctimas

Un hombre acusado de torturar a una mujer que tenía cautiva en Oregón, y que fue condenado en Nevada por mantener a otra mujer en cautiverio, está usando aplicaciones de citas para encontrar personas que puedan ayudarlo a evitar a la policía o encontrar nuevas víctimas, dijeron las autoridades el viernes.

Benjamin Obadiah Foster, de 36 años, es objeto de una búsqueda intensiva por parte de la policía después de que una mujer fuera encontrada inconsciente, atada y al borde de la muerte en Grants Pass, Oregón, el martes. Fue hospitalizada en estado crítico.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

El jueves por la noche, la policía de Grants Pass, agentes del alguacil, un equipo SWAT de la Policía Estatal de Oregón y agentes federales allanaron una propiedad en la comunidad no incorporada de Wolf Creek, a unas 20 millas al norte de Grants Pass, donde incautaron el auto de Foster y arrestaron una mujer de 68 años por entorpecer el enjuiciamiento.

Foster logró escapar. Las autoridades no proporcionaron más detalles, pero el área, justo a la salida de la Interestatal 5, está densamente cubierta de bosques y es montañosa.

La mujer arrestada, Tina Marie Jones, había seguido a Foster en un vehículo el jueves mientras conducía a un lugar remoto en Wolf Creek y luego condujo intencionalmente su Nissan Sentra 2008 sobre un terraplén, según documentos judiciales. Jones luego llevó a Foster a la propiedad que fue allanada el jueves por la noche y donde Foster se había estado escondiendo mientras la policía lo buscaba, según los registros del Tribunal de Circuito del Condado de Josephine.

La policía de Grants Pass dijo que Foster “está utilizando activamente aplicaciones de citas en línea para contactar a personas desprevenidas que pueden ser atraídas para ayudar en la fuga del sospechoso o potencialmente como víctimas adicionales”.

La policía ofreció una recompensa de $2,500 el viernes por información que conduzca al arresto y enjuiciamiento de Foster, quien está acusado de intento de asesinato, secuestro y asalto en el ataque a la mujer de Grants Pass.

El defensor público de Foster en el caso de Las Vegas no respondió de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios en nombre de Foster.

El jefe de policía de Grants Pass, Warren Hensman, dijo a AP el jueves que es "extremadamente preocupante" que Foster haya salido y haya podido aprovecharse de otras mujeres en lugar de seguir tras las rejas por los crímenes de Nevada.

En 2019, antes de mudarse a Oregón, Foster mantuvo cautiva a su entonces novia dentro de su apartamento de Las Vegas durante dos semanas. Inicialmente fue acusado de cinco delitos graves, incluidos asalto y agresión, y enfrentó décadas de prisión al ser condenado. Pero en agosto de 2021, Foster llegó a un acuerdo con los fiscales del condado de Clark que le permitió declararse culpable de un delito grave de agresión y un delito menor de agresión que constituye violencia doméstica.

Un juez lo condenó a hasta 2 años y medio en una prisión de Nevada. Los 729 días que pasó en la cárcel en espera de juicio se incluyeron en su castigo, lo que dejó a Foster con menos de 200 días para servir bajo custodia estatal.

La novia de Foster sufrió siete costillas rotas, dos ojos morados y heridas por estar atada en las muñecas y los tobillos con bridas y cinta adhesiva durante su cautiverio de dos semanas, según un informe policial de Las Vegas.

La mujer también le dijo a la policía que la obligaron a comer lejía y la asfixiaron hasta el punto de perder el conocimiento.

Escapó cuando Foster la perdió de vista durante un viaje juntos a una tienda de comestibles y una gasolinera.

Los registros judiciales muestran que Foster estaba fuera de custodia en ese momento con una sentencia de prisión suspendida por portar un arma oculta sin un permiso. También estaba a la espera de juicio en otro caso de 2018 relacionado con violencia doméstica. Pero el acuerdo de culpabilidad de Foster con los fiscales en 2021 resolvió el caso de violencia doméstica, según muestra una copia del acuerdo, y fue “sentenciado al crédito por el tiempo cumplido”.

La policía de Grants Pass, un pueblo de unos 40,000 habitantes en el suroeste de Oregón, dijo que se cree que Foster está armado y es “extremadamente peligroso”.

“Estamos utilizando toda la tecnología disponible para localizar a este hombre”, dijo Hensman, el jefe de policía.

Hensman dijo que no tenía tiempo para pensar en cómo las autoridades de Nevada manejaron los crímenes de Foster allí.

“Pase lo que pase en el pasado”, dijo, “podemos hablar de esas situaciones más tarde”.