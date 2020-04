Su cheque de estímulo podría retrasarse si recibió un anticipo de su reembolso de impuestos

¿Se pregunta dónde está su pago de estímulo por coronavirus? El retraso podría deberse a una falla relacionada con su servicio de preparación de impuestos.

Un nuevo informe de The Washington Post de este jueves, estima que millones de estadounidenses aún podrían estar esperando ver su dinero de estímulo si previamente presentaron sus impuestos a compañías como H&R Block, Jackson Hewitt y TurboTax.

Esas compañías ofrecen servicios donde los consumidores pueden obtener reembolsos de sus declaraciones de impuestos de inmediato por una tarifa. El dinero a menudo se proporciona a través de tarjetas de débito que se adjuntan a cuentas bancarias temporales.

El gobierno está utilizando información de años fiscales anteriores, particularmente 2018 y 2019, para enviar los pagos de estímulo. En consecuencia, el IRS pudiera no tener la información de depósito directo de esas personas en el archivo para realizar los pagos.

Es cierto que esto solo afectaría a una parte de los clientes de estas compañías, aquellos que optan por lo que se conoce como préstamos anticipados de reembolso.

El Departamento del Tesoro insta a los consumidores que utilizaron este tipo de anticipos para sus declaraciones de impuestos de 2018 o 2019 a acceder a la aplicación web Get My Payment para ingresar su información de depósito directo, dijo una portavoz de la agencia.

Además de la información de su cuenta bancaria, también necesitará saber el monto de su último reembolso de impuestos.

La nueva aplicación web fue difícil de acceder para muchas personas cuando se lanzó por primera vez esta semana debido al alto volumen. Hasta ahora, ha capturado con éxito la información de depósito directo para millones de estadounidenses, dijo la portavoz.

La culpa no puede atribuirse enteramente al IRS, dijo Chi Chi Wu, un abogado del personal del Centro Nacional de Derechos del Consumidor.

"Esta es una agencia que no cuenta con fondos suficientes, ha tenido que lidiar con sistemas informáticos anticuados", dijo Wu. "Tienen poco personal y simplemente pusieron en pie un sistema completo para procesar 80 millones de depósitos directos y múltiples sitios web nuevos en cuestión de semanas".

En un comunicado, TurboTax, propiedad de Intuit Inc., negó que el problema del reembolso sea un problema para sus clientes.

"La información de la cuenta bancaria para los contribuyentes de TurboTax se transmite al IRS como parte de la declaración de impuestos", dijo la portavoz de TurboTax, Ashley McMahon. "El IRS tiene la información bancaria adecuada para todos los declarantes de TurboTax, que pueden utilizar para distribuir los pagos de estímulo".

Algunos clientes de TurboTax han optado por recibir sus pagos de estímulo a través de una transferencia de reembolso o una tarjeta de débito, dijo McMahon. Pero eso no debería impedir que esos contribuyentes obtengan su dinero.

"Cualquier cliente de TurboTax que seleccionó la transferencia de reembolso o una tarjeta de débito que recibe un pago de estímulo enviado por el IRS a esas cuentas recibirá esos pagos de estímulo sin demora ni tarifas", dijo McMahon.

Mientras tanto, una portavoz de Jackson Hewitt dijo que la compañía está enviando a los consumidores con preguntas a la aplicación Get My Payment.

Sin embargo, "El IRS no ha anunciado cómo enviará el pago de estímulo a los contribuyentes que seleccionaron productos bancarios [de reembolso] durante su presentación de impuestos más reciente", dijo una portavoz de Jackson Hewitt. "Estamos dirigiendo a los clientes a Get My Payment, para encontrar su estado de pago, tipo, y si el IRS necesita más información, incluida la información de la cuenta bancaria".

El problema resalta la necesidad de una mayor conciencia del consumidor antes de tomar estas ofertas de reembolso, que pueden venir con tarifas de cobro de hasta $ 35 a $ 45, así como una tarifa de preparación de impuestos de $200 a $300.

Mientras que algunos preparadores de impuestos señalan explícitamente que las tarifas son productos bancarios que tienen un costo, otros no, dijo Wu. En consecuencia, muchas personas tal vez ni siquiera se den cuenta de que se les han cobrado esas tarifas.

Las solicitudes de comentarios a H&R Block y al IRS no fueron respondidas de inmediato.