Surfista sobrevive a ataque de tiburón y dice que volvería al agua

Un surfista describió los momentos que vivió durante un ataque de tiburón a principios de este mes en la llamada "costa del tesoro" de Florida.

Matt Picarelli le dijo a WPTV, afiliada de NBC, que estaba nadando en una playa el 12 de marzo en Fort Pierce cuando sintió que un tiburón lo mordía.

"Era un animal grande a mi lado que venía hacia mí y luego, una vez que me mordió, me mordió el pie e inmediatamente se fue y se fue muy rápido", dijo el residente de Stuart. "Todo sucedió tan rápido que no se sintió real en absoluto. Se sintió muy surrealista".

Desconocidos entraron en acción y lo ayudaron a salir del agua. Un amigo lo llevó a un hospital cercano.

"Estaba sangrando por todas partes también, así que tenía un montón de extraños ayudándome, dándome agua, presionando la herida", dijo. "Cincuenta puntos, tendón roto, astillado en el hueso. Sí... no se veía bien".

Picarelli todavía se está recuperando y no podrá mantenerse de pie durante seis semanas antes de ingresar a la terapia física. Dijo que el momento aún se repite en su mente.

"Todas las noches he tenido pesadillas al respecto", dijo. "Veo tiburones, ya sea que esté en el agua o incluso en una habitación, vienen hacia mí y me muerden la pierna, me muerden el brazo, me muerden el costado, muerden algo y me atacan".

Aún así, dijo que podría haber sido mucho peor. "Siento que siempre tengo una mente positiva. Soy optimista", dijo. "Para todos los surfistas, saben que existe el peligro de que los tiburones estén ahí afuera. Básicamente, estamos en su casa".

"Hice surf toda mi vida", agregó. "Soy un hombre de agua. Amo el océano. Estoy allí todos los días, así que no me veo sin volver después de esto".