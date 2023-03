Tormenta invernal: techo de supermercado colapsa por el peso de la nieve

El techo de un supermercado en Crestline se derrumbó el miércoles por el peso de la nieve que ha acumulado varios pies de altura en las comunidades montañosas del sur de California durante una serie de poderosas tormentas invernales.

Los inspectores de seguridad estaban en el lugar evaluando el alcance de los daños en Goodwin and Sons Market. No se reportaron heridos.

La tienda es una de varias estructuras en el condado de San Bernardino dañadas por días de nevadas extremas. Las cuadrillas trabajan las 24 horas para limpiar las carreteras, pero podría llevar más de una semana llegar a algunas áreas, dijo Dawn Rowe, presidenta de la junta de supervisores del condado.

Los residentes están lidiando con hasta 7 pies de nieve en algunas áreas. Muchos necesitan la comida en los estantes del supermercado, que publicó una actualización sobre lo ocurrido y un mensaje de agradecimiento el jueves en Facebook.

"Muchas personas tienen preguntas sobre la comida en la tienda. Necesitamos dejar muy claro que es absolutamente inseguro en este momento acceder a la comida en la tienda”, según la publicación. “Nos encantaría más que nada dar la comida, pero en este momento estamos esperando a un ingeniero estructural y al ajustador que se dirige a la montaña esta mañana para reunirse con nosotros”.

"Mantendremos a todos informados a través de las redes sociales sobre si tenemos la oportunidad de distribuir alimentos y cuándo", aseguraron.

En una publicación anterior, la tienda dijo que 2 pies adicionales de nieve rebosaron la capacidad del techo. El daño apareció en una esquina del edificio el miércoles por la mañana, pero todo el techo se derrumbó horas después.

El gobernador Gavin Newsom proclamó el miércoles el estado de emergencia en San Bernardino y otros 12 condados para apoyar el alivio de desastres al poner a disposición agencias estatales y ayuda y pedir ayuda federal para despejar y reparar carreteras. El gobernador anunció que el estado traería más quitanieves y cuadrillas de caminos para ayudar a despejar los caminos y autorizó a la Guardia Nacional de California a movilizarse para responder a desastres si fuera necesario.

Se espera que miembros del equipo de la Guardia Nacional de Fresno lleguen el jueves al condado de San Bernardino. Los equipos de Caltrans y Cal Fire con vehículos de gran altura llegaron durante la noche.

El condado ha establecido una línea directa para los residentes que se enfrentan a problemas como tuberías congeladas, problemas con el techo y escasez de alimentos. Las montañas de San Bernardino son un importante destino turístico y recreativo, pero también albergan una gran población durante todo el año en pequeñas ciudades y comunidades alrededor de lagos y dispersas a lo largo de caminos sinuosos. Unas 80,000 personas viven a tiempo parcial o completo en las comunidades afectadas, dijo David Wert, portavoz del condado.

La tormenta se alejó el miércoles por la noche, dejando gran parte de California con condiciones secas durante el fin de semana.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.