Captado en video: testigos ayudan a oficial durante altercado con agresivo sospechoso

Un hombre que ayudó a un oficial de la Patrulla de Carreteras de California (CHP por sus siglas en inglés) que luchaba con un hombre en un paso elevado de la autopista dijo que solo estaba siguiendo sus instintos cuando se detuvo para ayudar al oficial.

Después de ayudarlo y que la adrenalina abandonó su cuerpo, Everardo Navarro dijo que pudo comprender lo sucedido.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Navarro conducía el viernes por la tarde en Santa Ana cuando notó que el oficial del CHP y un hombre peleaban en el suelo cerca de Main Street y Santa Clara Avenue. Parte de la pelea fue capturada por la cámara en un video que ahora es parte de la investigación de CHP.

“Cuando me acerqué al oficial y al tipo por la espalda, le di un puñetazo en las costillas, pero no sirvió de nada”, dijo Navarro. “Tenía miedo por la vida de los oficiales porque el hombre podría haber tomado su arma y dispararle al oficial. Simplemente agarré su mano”.

La pelea estalló después de que el oficial respondió a una llamada sobre una persona cerca de la rampa de la autopista Main Street en la Autopista 5 que estaba gritando a los conductores y tratando de quitar un letrero de la autopista. Los detalles sobre lo que condujo a la pelea no estuvieron disponibles de inmediato.

El hombre fue arrestado luego de que Navarro y otros testigos saltaran para ayudar al oficial, quien no resultó gravemente herido. La identidad del hombre no estaba disponible.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.