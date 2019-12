Tormenta invernal llega a Colorado con fuertes nevadas

Las condiciones del tiempo ya comenzaron a cambiar en Colorado, en donde una fuerte tormenta invernal azotará gran parte del estado en la noche de este lunes y la mañana de este martes.

En Fort Collins empezaron las nevadas después de las 2:00 p.m. de hoy y eso hará que los acumulados de nieve hasta mañana al mediodía superen las 15 pulgadas como se ha estado esperando.

En Denver, empezó a nevar pasadas las 3:30 de la tarde y se espera que la tormenta empiece a desplazarse hacia el sur, luego de estar ya sobre la mayor parte del estado.

Durante la madrugada se espera lo más fuerte de esta tormenta, con vientos con ráfagas que podrían superar las 20 mph. La visibilidad será muy reducidad debido a que el viento levantará la nieve que esté en la superficie además de la que esté cayendo, por lo que casi no se podrá ver. CDOT recomienda, de no ser necesario, no conducir.

Las temperaturas descenderán notablemente, por debajo del punto de congelación (32 grados) y el martes en la noche estarán en un dígito con sensaciones térmicas en los valores negativos.

Si no te abrigas bien, pudieras sufrir de hipotermia o congelamiento en menos de 30 minutos.

Las condiciones del tiempo mejorarán después del mediodía de este martes 26 de noviembre, pero se mantendrá el frío en nuestro estado. Para el viernes y sábado se espera otra tormenta invernal.