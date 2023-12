Horror en Nochebuena: arresto clave en caso de mujer asesinada a martillazos

LOS ÁNGELES, California - Una mujer que estaba recogiendo materiales reciclables en El Camino College en Nochebuena murió cuando un hombre la atacó con un mazo, según el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD).

El asesinato durante las festividades navideñas ocurrió la mañana del domingo. Las autoridades recibieron una llamada de agresión, poco después de las 7 a.m., y enviaron oficiales al recinto universitario en Torrance, donde encontraron a la mujer herida. La llevaron a un hospital cercano, donde murió día siguiente.

Las autoridades arrestaron a un sospechoso en relación con el ataque. El LASD identificó al sospechoso como Jeffrey Davis, de 40 años. El departamento no dijo qué cargos podría enfrentar.

Las autoridades no revelaron el nombre de la víctima y solo la describieron como una mujer de entre 60 y 65 años. La investigación continúa.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con la Oficina de Homicidios de LASD al 323-890-5500. Para las denuncias anónimas pueden comunicarse con Crime Stoppers al 800-222-8477.

