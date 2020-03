Empleados de Whole Foods se unen a protesta por más protección ante el COVID-19

A medida que aumenta la demanda durante la pandemia de COVID-19, los trabajadores de supermercados y de entrega están llevando a cabo huelgas y manifestaciones ante el incremento de preocupación por su propia salud y seguridad.

Los trabajadores de Whole Foods se unen este martes a la manifestación “día de descanso por enfermedad” en todo el país, con el propósito de rechazar la falta de protección para trabajadores con bajos salarios.

"Probablemente voy a contraer esto, y probablemente será en el trabajo", dijo un trabajador de Whole Foods que llevaba una máscara casera y quiso mantener el anonimato. Agregó que no siente que Whole Foods haya hecho lo suficiente para protegerlo.

Los trabajadores dicen que quieren que los empleados que estén en autocuarentena reciban su salario, haya seguro de salud para los empleados de medio tiempo y de temporada, y que además se den pagos por riesgos en forma de doble pago y el cierre inmediato de cualquier tienda donde un empleado haya dado positivo por COVID-19.

"Ha habido esta actitud de laissez-faire [política de no intervención] sobre todo el asunto... y no creo que se esté haciendo lo suficiente para proteger a los trabajadores que están laborando [frente al público]", dijo el empleado anónimo.

Entérate cómo puedes evitar el contagio en una actividad tan simple como ir de compras al supermercado.

Esto ocurre un día después que los trabajadores de Instacart, que entregan alimentos comprados en línea, se declararon en huelga y también exigieron más protección.

Los trabajadores de ambas compañías, incluidos los de supermercados, se consideran empleados esenciales.

Brittany Conard, otra trabajadora, dice que siente que Whole Foods está haciendo todo lo posible para proteger a sus trabajadores esenciales.

"Tenemos muchos guantes y desinfectantes, eso es lo mínimo", dijo Conard. "Pero también tenemos un guardia de seguridad en la puerta principal asegurándose de que las personas se queden a menos de seis pies de mí, haciéndoles saber que necesitamos comenzar una línea".

Miles de personas están perdiendo sus empleos, pero las autoridades laborales de California recuerdan que no están perdiendo sus derechos.

"A medida que abordamos una demanda sin precedentes y satisfacemos una necesidad crítica en nuestras comunidades, Whole Foods Market se compromete a priorizar el bienestar de los miembros de nuestro equipo, al tiempo que reconocemos su extraordinaria dedicación. Hemos tomado amplias medidas para mantener a las personas seguras y además del distanciamiento social, medidas de limpieza profunda y control de multitudes, continuamos implementando nuevos protocolos de seguridad en nuestras tiendas para proteger a los miembros de nuestro equipo que están en la primera línea al servicio de nuestros clientes”, informó un portavoz de la cadena en un comunicado.

“Los miembros del equipo en nuestras tiendas e instalaciones también tienen acceso a hasta dos semanas de tiempo libre pagado si dan positivo por COVID-19 o están en cuarentena, $2 adicionales por hora además del pago base por hora y un aumento en el pago de horas extras. La política de puertas abiertas de Whole Foods Market alienta el diálogo directo entre los miembros del equipo y el liderazgo, comentarios que continúan dar forma a las decisiones que tomamos todos los días”.

Hay ciertas medidas que se pueden tomar a la hora de abrir un envoltorio de comida.

El lunes, Amazon confirmó que despidió a un trabajador del almacén de Staten Island que organizó una huelga para exigir mayor protección para los empleados en medio del brote de coronavirus.

El portavoz dijo a CNBC que Chris Smalls, fue despedido luego de recibir "advertencias múltiples" por violar las pautas de distanciamiento social y se negó a permanecer en cuarentena pese a que tuvo contacto con alguien contagiado con el coronavirus.

Los trabajadores también están instando a Amazon a cerrar las instalaciones después de que un trabajador dio positivo por el coronavirus la semana pasada.