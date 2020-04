¿Tu auto en cuarentena? El dinero que cada empresa de seguros te va reembolsar

Más compañías de seguros de automóviles están ofreciendo reembolsos a los clientes en medio de las circunstancias actuales de cuarentena donde la gente permanece en casa y usa el auto solo para lo esencial. Aquí la lista de algunas empresas que hasta el momento han informado de algún tipo medida.

ALLSTATE

Las grandes compañías de seguros están siguiendo el ejemplo de Allstate que anunció reembolsos por $600 millones a sus clientes a principios de esta semana. Allstate es la cuarta empresa por porcentaje del mercado de seguros de autos, con 9% de la industria.

"En promedio, los clientes de seguros de automóviles personales recibirán un reembolso del 15% en función de su prima mensual en abril y mayo", explicó Allstate en un comunicado.

Agregaron que "los clientes de seguros de automóviles, viviendas y motos que enfrentan desafíos financieros pueden solicitar un plan de pago especial que retrase los pagos durante 60 días sin penalización".

PROGRESSIVE

Ahora, a los clientes de Progressive se les acreditará el 20% de su factura de abril en las primas de seguros de automóviles. Eso es alrededor de $1,000 millones que los clientes ahorrarán.

En un comunicado Progressive, la tercera empresa del sector (con 11% del mercado) indicó que además ofrecerá el mismo 20% de crédito a los clientes activos a fines de mayo, "y podemos ofrecer créditos adicionales en los próximos meses", acotó.

Recalcó que los clientes no tienen que hacer nada para recibir el crédito. "Calcularemos automáticamente tu reembolso al final de cada mes, y luego lo verás reflejado en tu cuenta en unas pocas semanas. Si tienes un saldo en tu póliza, aplicaremos el crédito directamente a tu saldo restante. Y si ya has pagado por completo, te devolveremos el dinero a la cuenta de pago que tenemos registrada, así que asegúrate de que tus datos de pago estén actualizados".

Progressive explicó que no quiere que te preocupes por perder tu seguro si no puedes pagar en este momento. A partir del 1 de abril de 2020, no cobrarán los cargos por pagos atrasados, pausarán los cobros y dejarán de cancelar o no renovar las pólizas activas por falta de pago hasta el 15 de mayo de 2020.

Para más información de otros beneficios entra aquí (en inglés)

LIBERTY MUTUAL

Esta fue otra aseguradora (en el sexto lugar del sector con 5% del mercado) que se sumó a la solidaridad alegando que "menos conductores están en la carretera, lo que significa menos accidentes".

La empresa informó que dejó de cobrar cargos por pagos atrasados de forma automática y pausaron temporalmente las cancelaciones de pólizas de automóviles y viviendas debido a la falta de pago del 23 de marzo al 22 de mayo de 2020".

Liberty Mutual ofrece además un reembolso que devolverá aproximadamente $250 millones a nuestros clientes. Así es como funciona:

Los clientes de seguros de automóviles personales recibirán un reembolso del 15% en dos meses de su prima de automóvil, según el monto de su prima al 7 de abril de 2020.

en dos meses de su prima de automóvil, según el monto de su prima al 7 de abril de 2020. El reembolso lo recibirán de la misma manera en que el cliente realizó su pago más reciente o mediante cheque.

Los reembolsos se empezarán a emitir en las próximas semanas, luego de contar con la aprobación de los reguladores estatales de seguros.

Tu reembolso se realizará automáticamente, y no necesitas llamar a Liberty Mutual para obtenerlo.



Para preguntas frecuentes entra aquí (en inglés).

GEICO

GEICO, la segunda aseguradora del país (con 13% del mercado) , informó que acreditará a sus clientes un 15% para su próximo período completo de póliza. Esos son los 6 meses completos de su póliza.

"Por ejemplo, si tu póliza es de $1,000 por 6 meses, tu crédito será de $150 al momento de tu renovación. Nos ocuparemos por ti, para que no tengas que hacer nada".

GEICO dijo que proporciona el crédito del 15% a titulares de pólizas de automóviles y motocicletas a medida que sus pólizas se renueven entre el 8 de abril y el 7 de octubre de 2020, o en sus pólizas nuevas.

GEICO estima que el beneficio llegará a 18 millones de titulares de pólizas de automóviles y un millón pólizas de motocicletas. Todo sumaría aproximadamente $2,500 millones.

Para preguntas frecuentes entra aquí (en inglés).

STATE FARM

Es la aseguradora con más clientes en el país (con 17% del mercado) y tardó en revelar sus planes hasta que el jueves 9 en la noche reveló sus intenciones. State Farm Mutual Automobile Insurance Company anunció un reembolso de $2,000 millones para sus clientes para ayudarlos a superar los difíciles tiempos financieros durante la pandemia de coronavirus.

"Con las escuelas y los negocios cerrados, y muchos de nosotros refugiándonos en nuestros hogares, la gente conduce menos ahora, por lo que estamos devolviendo valor a los clientes ya que anticipamos menos reclamos de automóviles", dijo la aseguradora de automóviles ubicada en Bloomington, Illinois, en un comunicado.

State Farm dijo que el reembolso, parte de su Programa de Ayuda para el buen vecino, aparecerá como un crédito en la política automotriz de los clientes, y los clientes no necesitan tomar ninguna medida para recibirlo.

La mayoría de los clientes de State Farm Mutual verán un crédito del 25% de descuento en póliza para el período del 20 de marzo al 31 de mayo, que según State Farm, es "el dividendo más grande que se paga a los clientes en la historia de nuestra compañía".

"Todos los clientes de seguros de automóviles de State Farm Mutual recibirán créditos aplicados a las facturas a partir de junio", dijo la compañía. "Continuaremos monitoreando nuestra experiencia de pérdida y responderemos adecuadamente".

La compañía alentó a los clientes que enfrentan desafíos financieros a llamar a su agente de State Farm ya que los agentes están trabajando con los clientes uno a uno para brindarles opciones de pago.

Para preguntas frecuentes entra aquí (en inglés).

TRAVELERS INSURANCE

La empresa (en el noveno lugar del sector con 2% del mercado) informó que para dar alivio de facturación a todos los clientes de Estados Unidos que incurran en falta de pago, evitará hacer cancelaciones o no-renovación de la cobertura. Esto hasta el 15 de mayo de 2020 (no se cobrarán intereses, cargos por demoras ni multas).



Además dará a los clientes un crédito del 15% en sus primas de abril y mayo. Más detalles aquí.

NATIONWIDE

La aseguradora (en el octavo lugar del sector con 2% del mercado) informó a sus clientes que les dará un reembolso único de $50 por póliza de automóviles personales vigentes a partir del 31 de marzo de 2020. El reembolso y el tiempo de la prima están sujetos a la aprobación regulatoria estatal individual.

La empresa dice que el monto equivale a un ahorro promedio del 15% durante dos meses.

Para preguntas frecuentes entra aquí (en inglés).

USAA

USAA, la quinta aseguradora más grande del país con 6% del mercado, devolverá $520 millones a sus miembros.

Cada miembro con una póliza de seguro de auto vigente al 31 de marzo de 2020, recibirá un crédito del 20% en dos meses de primas en las próximas semanas.

Para más detalles entra aquí (en inglés)

FARMERS

En el séptimo lugar del sector con 4% del mercado, Farmers indicó que reducirían en 25% las primas del mes de abril, pero no ahondó en detalles. Para más información entra aquí.

SI TU ASEGURADORA NO HA INFORMADO NADA

Aunque no debes perder la esperanza si tu seguro de auto todavía no manifiesta su intención de ser solidario con sus clientes, Douglas Heller, un experto en seguros de la Federación de Consumidores de América, consultado por nuestra cadena hermana CNBC.com dice que la lista de empresas crece cada día.

"Es vergonzoso para ellos", dijo Heller. "En este momento, las personas están luchando y no deberían estar pagando demasiado por el seguro de automóviles, mientras que las empresas están acumulando dinero cada vez más porque ya no están pagando reclamos como solían hacerlo".

Si tu asegurador no le ta ofrecido un descuento, o no estás satisfecho con el que le han informado, Heller recomienda llamar a la compañía y explicarle que conduce muy poco, si es que lo hace, estos días.

Hacerlo puede ser fructífero: dijo que escuchó de un hombre que redujo su prima en $700. Aunque tu automóvil podría estar acumulando polvo durante la pandemia, los expertos dicen que debes resistir la tentación de cancelar tu póliza por completo. Esto se debe a que algunas aseguradoras cobran más a quienes han tenido un vacío en la cobertura.

Y deseas estar asegurado si algo sale mal cuando te pongas al volante, por ejemplo, para ir al supermercado o al médico. "No quieres agravar esta crisis teniendo un accidente sin seguro", comentó Heller a CNBC.com