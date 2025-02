Varios estados, incluidos Arizona y Colorado, presentarán demanda contra DOGE

Los fiscales generales demócratas de varios estados, incluidos Arizona y Colorado, entre otros, prometieron el jueves presentar una demanda para impedir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk acceda a los sistemas de pago federales que contienen información personal confidencial de los estadounidenses.

Una docena de fiscales generales, incluida Letitia James de Nueva York, dijeron en un comunicado que estaban tomando medidas "en defensa de nuestra Constitución, nuestro derecho a la privacidad y la financiación esencial con la que cuentan las personas y las comunidades de todo el país".

"Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan 'no', pero en nuestro país, nadie está por encima de la ley", decía el comunicado. "El presidente no tiene el poder de entregar nuestra información privada a quien él elija, y no puede recortar los pagos federales aprobados por el Congreso".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves por la tarde.

Los funcionarios del gobierno y los sindicatos han estado entre los que han expresado su preocupación por la participación de DOGE en el sistema de pagos del gobierno federal, diciendo que podría conducir a riesgos de seguridad o pagos atrasados ​​para programas como la Seguridad Social y Medicare.

También el jueves, un juez federal ordenó que dos aliados de Musk tengan acceso de “solo lectura” a los sistemas de pago del Departamento del Tesoro, pero nadie más tendrá acceso por ahora, incluido el propio Musk. El fallo se produce en una demanda presentada por sindicatos de trabajadores federales que intentan impedir que DOGE del multimillonario siga adelante con lo que llaman una invasión masiva de la privacidad.

No quedó claro de inmediato cuándo los fiscales generales demócratas presentarán su demanda.

Junto a James en la declaración estuvieron los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Rhode Island y Vermont.

El presidente Donald Trump eligió a Musk, el hombre más rico del mundo, para reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos.

Los demócratas han criticado las maniobras del multimillonario tecnológico, que incluyen la confiscación hostil de datos de los contribuyentes y el aparente cierre de la principal agencia de ayuda humanitaria internacional del gobierno.

DOGE recientemente ha obtenido acceso a datos de pago sensibles dentro del Departamento del Tesoro.

El anuncio se produjo después de que el subsecretario interino del Tesoro, David Lebryk, renunciara bajo presión después de más de 30 años de servicio. El Washington Post informó que Lebryk renunció después de que Musk y DOGE solicitaran acceso a datos confidenciales del Tesoro.