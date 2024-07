“Todo esto está al revés”: votantes afuera de la Casa Blanca tras la salida de Biden de la contienda

Los votantes se reunieron frente a la Casa Blanca después de que el presidente Joe Biden anunciara el domingo que se retiraría de la contienda presidencial de 2024.

Muchos expresaron confusión por no saber qué vendrá después.

La mayoría de las personas allí eran turistas que estaban aquí un domingo tratando de tomarse una foto frente a la Casa Blanca en lo que resultó ser un día histórico.

Había gente con carteles agradeciendo a Joe Biden por hacer lo que dicen que es lo correcto para el Partido Demócrata. Otra persona sostenía un cartel que decía "Adiós Joe," argumentando que estaba frustrado con el panorama político moderno.

Nuestra cadena hermana News4 habló con demócratas, republicanos e independientes sobre lo que significa para ellos la decisión del presidente. Esto es lo que dijeron algunos de ellos:

“Creo que hizo lo correcto," expresó Patricia Greene, electora demócrata. “Creo que hizo algo patriótico. Creo que hizo lo mejor para nuestro país."

“Creo que recientemente durante la campaña electoral ha demostrado que puede ser una candidata fuerte,"resaltó el votante demócrata Tony Tribby. “Por mucho que amo a Joe Biden, [ella] se comunica mejor que él”.

“Todo esto es al revés," acotó William Statham, un votante republicano. “La economía está en una situación terrible. El precio de todo está subiendo. Trump hizo un trabajo fantástico. Ruego a Dios que vuelva a ser presidente."

Su esposa, Marie Statham, es demócrata. Dijo que está contenta de que Biden se haga a un lado, pero que le preocupa lo que vendrá después.

"No teníamos que venir por este camino", resaltó. "Simplemente no hemos pensado lo suficiente en quién sería el candidato potencial, sé que están hablando de la vicepresidenta, pero nuevamente, no tenemos campo".

"Es simplemente un desastre", opinó Michael Wille, que no apoya a ninguno de los partidos. "Necesitamos poder tener un mejor diálogo, y la gente en la política se preocupa por el timo, lo que significa que quieren ganar dinero con la política. En realidad, no les importan los problemas."

