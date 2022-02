“Una bendición increíble”: pareja recibe su premio tras ganar $316 millones en Powerball

Wisconsin.- Tammy y Cliff Webster tienen 153 millones de razones para sonreír. La pareja obtendrá $153.9 millones después de tener uno de los dos boletos ganadores de un premio mayor de Powerball que alcanzó $632.6 millones.

En el sorteo del 5 de enero se repartió ese monto y al haber 2 tickets ganadores, a cada uno le correspondían $316,3 millones. La pareja Webster decidió recibir su premio en una sola suma en efectivo en lugar de pagos anuales. El monto bajo la modalidad elegida fue de 225.1 millones y luego de impuestos federales ($54 millones) y estatales ($17,2 millones), se llevan a casa los 153.9 millones.

Su boleto ganador (con los números 6,14, 25, 33, 46 y powerball 17) fue comprado en una tienda de conveniencia en Green Bay, Wisconsin. La tienda se llenó de entusiasmo después de que se anunciaran los números ganadores y se colocaron carteles de que se había vendido un boleto ganador allí.

La lotería de Wisconsin entrevistó a los Websters sobre cómo se enteraron de que ganaron el premio mayor.

"Las noticias decían que tenían dos ganadores y me sentí, oh, muy triste y luego dijeron que había un ganador en California y otro en Wisconsin", contó Tammy Webster. Por su parte, Cliff Webster contró que "estuvo murmurando todo el camino hasta la mesa de la cocina y dije, sabes cuántas personas juegan en wisconsin, sabes cuáles son las probabilidades de ganar".

El afortunado contó que sacó su ticket y comenzó a mirarlo y notó había algunos números que coincidían y no lo podía creer. "Así es mi suerte, será un cinco o un dos y levanté el dedo y efectivamente era 17 y yo no podía creerlo y me quedé sentado mirándolo y ella estaba en el sillón reclinable y me estaba mirando y le grité que habíamos ganado. Y no podía creerlo, no sabes qué hacer. Eran las 4:30 de la mañana nos abrazamos y gritamos. Fue uno de los momentos más felices de nuestra vida".

Los Websters, quienes son nativos americanos, han calificado a su fortuna como "una bendición increíble".

