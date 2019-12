Amenaza de bomba a escuela cerca a Boulder fue falsa

La escuela preparatoria Niwot High School tuvo que ser evacuada en la mañana de este martes 3 de diciembre, por una supuesta amenaza de bomba.

Así lo dio a conocer la oficina del Alguacil del Condado Boulder, que confirmó que la amenaza se recibió a través de la aplicación Safe2Tell.

Todos los estudiantes y trabajadores de la escuela fueron evacuados cuidadosamente, siguiendo los protocolos de seguridad, y la policía ingresó al centro educativo a revisar y comprobar si la amenaza es creíble o no.

La escuela pertenece al distrito escolar St. Vrain Valley y está ubicada en Niwot, Colorado, a unas 10 millas al norte de Boulder.

La dirección exacta es 8989 Niwot Road y durante la investigación hubo varias vías cerradas en las inmediaciones de la escuela.

.@BldrCOSheriff has received a Safe2Tell Report concerning a bomb threat that provided context to a threat received last night. All students and staff are safe, however, out of an abundance of caution, we have evacuated Niwot High School and will be moving toward reunification.