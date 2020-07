Gobierno no deportará a niños migrantes detenidos en un hotel en Texas

HOUSTON - La administración Trump acordó no deportar a un grupo de niños inmigrantes que detuvo en un hotel de Texas bajo una declaración de emergencia que cita el coronavirus y, en cambio, les permitirá buscar permanecer en los Estados Unidos, dijo la administración el lunes.

En la notificación presentada por la administración Trump indicó que, frente a una demanda de ACLU y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, trasladara a varios niños migrantes no acompañados a la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).

La medida se produce días después de que The Associated Press informara por primera vez sobre la práctica secreta del gobierno de los Estados Unidos de detener a niños no acompañados en hoteles antes de deportarlos rápidamente durante la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, la administración Trump no ha dicho que dejará de usar hoteles para detener a niños. Los grupos legales que demandaron el viernes por la noche dijeron que todavía planean luchar contra la práctica más grande en la corte.

Su acuerdo sólo cubre a 17 niños por haber sido detenidos hasta el jueves en el hotel Hampton Inn en McAllen luego de que el dueño del hotel dijera el viernes que terminaría con las reservas de habitaciones utilizadas para la detención de niños.

Los datos del gobierno obtenidos por AP mostraron que Estados Unidos había detenido a niños casi 200 veces durante dos meses en tres hoteles Hampton Inn & Suites en Arizona y dos en ciudades fronterizas de Texas.

Conforme a The Associated Press (Prensa Asociada) y MSNBC, cientos de menores no acompañados estaban siendo retenidos en hoteles anteriormente mencionados bajo la ley de salud pública (Titulo 42), misma que utilizó la administración Trump de pretexto para deportarlos del país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) retiró a los niños del hotel ubicado en McAllen, pero se negó a decir dónde los había llevado.

Lo que sí se sabe es que las autoridades de inmigración transferirán a los niños a refugios operados por HHS, donde tendrán acceso a abogados y eventualmente serían reubicados con patrocinadores familiares mientras buscan solicitar asilo u otra ayuda de inmigración para tratar de permanecer en el país.

Los grupos legales retiraron el domingo su solicitud de una orden de restricción temporal.

"Los niños en este hotel evitaron el desastre solo porque supimos de ellos antes de que fueran deportados, sin embargo, cientos, si no miles, de otros niños están siendo enviados de vuelta al daño en secreto", dijo Lee Gelernt, abogado de American Civil Liberties. Unión. "El gobierno debe dejar de expulsar a los niños en secreto sin darles audiencias de asilo".

Las leyes federales contra la trata y un acuerdo judicial de dos décadas que rige el tratamiento de los niños migrantes normalmente requieren que la mayoría de los niños sean enviados a refugios operados por HHS. Los refugios tienen licencia de los estados donde están ubicados y generalmente tienen dormitorios, áreas de recreación y educación.

En cambio, más de 2,000 niños han sido expulsados ​​desde marzo, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una declaración que permitía a las agencias de inmigración cerrar de manera efectiva el proceso de asilo por preocupación sobre la propagación de COVID-19.

AP descubrió que los contratistas pagados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos han retenido a niños de hasta 1 año en Hampton Inns. ICE llamó a los contratistas de MVM Inc. "especialistas en transporte" y se negó a confirmar si habían pasado las verificaciones de antecedentes del FBI o si tenían antecedentes en cuidado infantil. En cambio, dijo que los contratistas eran "miembros del personal no encargados de hacer cumplir la ley capacitados para trabajar con menores y para garantizar que todos los aspectos del transporte o la estadía sean conformes" con el acuerdo judicial conocido como el acuerdo de Flores.

Un defensor del Proyecto de Derechos Civiles de Texas que caminó por el Hampton Inn en McAllen el 17 de julio vio a personas en matorrales yendo de habitación en habitación en los pisos cuarto y quinto del hotel cuidando niños. El defensor, Roberto López, dijo que vio a un niño pequeño agarrado de una puerta en una puerta cuando un adulto del otro lado jugaba con él.

El jueves, el video publicado por el proyecto mostró a uno de sus abogados tratando de ingresar al cuarto piso para encontrar niños. El video muestra a tres hombres vestidos de civil enfrentándose a él, luego empujándolo hacia atrás y golpeándolo contra la pared del elevador.

Los registros indican que los niños no fueron acompañados por un padre, pero no dicen más sobre las circunstancias de su cruce de la frontera. En el pasado, algunos niños muy pequeños fueron traídos por hermanos mayores u otros parientes. Otros han sido enviados por padres que esperan su cita en la corte en campamentos de refugiados en la frontera de Estados Unidos y México con la esperanza de que los coloquen con familiares.

Una portavoz de Hilton, propietaria de la marca Hampton Inn, dijo que los franquiciados que poseían los tres Hampton Inns y los demás en Phoenix y El Paso, Texas, también detendrían la detención de niños en sus hoteles. Hilton dijo en un comunicado que la compañía esperaba que todos sus franquiciados "rechazaran los negocios que utilizarían un hotel de esta manera".

Andrea Ordin, un monitor designado por el juez federal que supervisa el acuerdo de Flores, pidió al gobierno de Estados Unidos la semana pasada que deje de detener a los niños en los hoteles, citando la falta de supervisión y estándares y la amenaza de que los niños puedan sufrir daños emocionales y físicos.

La administración Trump respondió cuestionando la autoridad de Ordin para emitir el informe. El informe de Ordin estaba "totalmente fuera del alcance de su responsabilidad", escribió Sarah Fabian, una abogada del gobierno de los Estados Unidos que fue criticada anteriormente por sugerir ante el tribunal que el gobierno podría no tener que proporcionar a los niños cepillos de dientes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

La jueza Dolly Gee, que supervisa el asentamiento de Flores, escribió el sábado que la detención en un hotel está dentro del alcance de los deberes de Ordin.