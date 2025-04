¿Casi los deportan? Autobuses de ICE regresan con venezolanos que iban al aeropuerto

Un video del viernes por la noche muestra autobuses del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llenos de migrantes venezolanos que se dirigían a un aeropuerto en el norte de Texas, antes de dar la vuelta abruptamente antes de que la Corte Suprema dictaminara que la administración Trump debe, por ahora, abstenerse de deportar a hombres venezolanos residentes en el estado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Al menos 28 detenidos, la mayoría, si no todos, considerados ciudadanos venezolanos, fueron subidos a autobuses el viernes por la noche en el Centro de Detención Bluebonnet del ICE en Anson, Texas, y luego conducidos al Aeropuerto de Abilene, a unos 48 kilómetros de distancia.

La caravana, que incluía al menos 18 patrullas de diversas agencias del orden con luces intermitentes en las carreteras del norte de Texas, salió de las instalaciones del ICE. A algunos hombres a bordo se les dijo que serían deportados a El Salvador y a otros que se dirigían a Venezuela, según la esposa de uno de los detenidos y dos abogados que representan a otros detenidos en las instalaciones. Antes de su partida, no estaba claro cuál sería su destino.

El video, obtenido en exclusiva por NBC News, muestra la caravana de ICE pasando por la salida del aeropuerto y luego dando la vuelta, regresando al centro de detención de Bluebonnet.

El gobierno de Trump busca deportar a los hombres, quienes, según afirma, son miembros de la pandilla Tren de Aragua. Aún no está claro si el gobierno tiene la autoridad para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros a pandilleros fuera de una situación de guerra, ni si las decisiones sobre la pertenencia a pandillas son precisas.

El gobierno ha solicitado a la Corte Suprema que suspenda la suspensión de estos posibles vuelos de deportación.

Un cambio brusco en medio de la batalla judicial del viernes

Mientras la caravana se dirigía al aeropuerto, se estaba celebrando en Washington una audiencia federal de última hora sobre el asunto.

El juez federal de distrito James Boasberg, quien ha estado atendiendo un caso relacionado con los vuelos a El Salvador, programó una audiencia de emergencia para el viernes por la noche, apenas horas después de que un autobús llegara a Bluebonnet.

Poco antes del inicio de la audiencia, los abogados de la ACLU también solicitaron la intervención de la Corte Suprema.

"Nos enteramos de que están en autobuses camino al aeropuerto", declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU que defiende a los detenidos a punto de ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Al enterarse de esta información, Boasberg solicitó a Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, que hiciera llamadas para garantizar que no hubiera vuelos que deportaran inmigrantes de Bluebonnet bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el viernes por la noche.

Ensign dijo que entendía que no habría vuelos el viernes por la noche y que "no tenía conocimiento de ningún plan" para vuelos el sábado, pero que el Departamento de Seguridad Nacional se reservaba el derecho de realizar vuelos el sábado.

Al mismo tiempo, los autobuses de ICE se acercaban a la salida del aeropuerto. La Corte Suprema escuchó el caso durante la noche, después de que Boasberg se negara a fallar a favor de los abogados de la ACLU y les dijera: "Simplemente no entiendo cómo me están pidiendo que haga algo diferente de lo que la Corte Suprema me dijo que no podía hacer".

El alto tribunal emitió su fallo la madrugada del sábado, indicando que el gobierno debe detener sus vuelos de deportación por ahora.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no hizo comentarios sobre quiénes viajaban en los autobuses ni por qué dieron la vuelta. NBC News contactó al DHS y al ICE, pero hasta el sábado por la noche no había recibido respuesta.

A cada uno de los hombres se les pidió que firmaran una orden de deportación, aunque muchos se negaron a hacerlo. NBC News ha visto videos de numerosos hombres sosteniendo sus propias copias de la orden de deportación y protestando contra los aparentes esfuerzos del ICE por obligarlos a firmar.

Si alguno de los hombres firmó, y si hubiera sido deportado menos de 24 horas después de firmar el formulario, la administración Trump podría haber estado en peligro de violar la orden de la Corte Suprema del 7 de abril que otorga un "plazo razonable" para que quienes sean objeto de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros puedan apelar.

"Confiamos en que finalmente prevaleceremos contra la avalancha de litigios sin fundamento interpuestos por activistas radicales que se preocupan más por los derechos de estos extranjeros terroristas que por los del pueblo estadounidense", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en el programa X el sábado por la noche.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, también en el programa X el sábado, calificó a los inmigrantes de "terroristas extranjeros documentados que se infiltraron en el país bajo la dirección de un régimen adversario".

La esposa de un detenido describe la casi deportación.

Judy Maldonado Rall, esposa de Eduardo Daboin Rall, quien actualmente se encuentra detenido en Bluebonnet y se encontraba entre los detenidos en los autobuses el viernes, dijo que condujo seis horas y media desde El Paso el sábado por la mañana hasta Anson, donde pudo visitar a su esposo.

Ella relató la caótica escena que describió su esposo.

Los oficiales entraron en las instalaciones y "sacaron a un grupo de ellos y les dijeron que iban a ser deportados según las órdenes emitidas y que debían firmar los documentos", dijo, refiriéndose a las órdenes de expulsión.

Les entregaron documentos titulados "Notificación y Orden de Aprehensión y Deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros" y les ordenaron que firmaran, dijo, y a algunos les dijeron que los enviarían de regreso a su país de origen, Venezuela.

"No sabían lo que firmaban. No sabían lo que estaba pasando", dijo Judy Rall, añadiendo que algunos de los hombres se negaron.

Ella dijo que su esposo y otros detenidos fueron subidos a los autobuses, primero al aeropuerto, antes de regresar a Bluebonnet.

“Sucedió tan rápido como llegaron, y luego se dieron cuenta de que habían dado la vuelta, y fue entonces cuando se dieron cuenta, en este regreso al centro, de que regresaban a Bluebonnet”, dijo Judy.

Al regresar, un guardia le dijo a Eduardo Rall: “Bueno, tuviste suerte de que te enviaran de vuelta porque ibas a El Salvador, no a Venezuela”, dijo su esposa.

NBC News contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el sábado por la tarde para solicitar información adicional y contexto sobre la detención de Eduardo Rall, y luego también contactó a la Casa Blanca el sábado por la tarde para obtener la misma información. Hasta la noche del sábado, no se habían proporcionado detalles.

Eduardo Rall es un ciudadano venezolano que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2023 a través de la aplicación CPB One, que permitía a los migrantes solicitar el ingreso legal a Estados Unidos como solicitantes de asilo, pero que la administración Trump ha intentado eliminar desde entonces, dijo Judy Rall. Solicitó el estatus de protección temporal un año después, pero no se le ha concedido la aprobación.

Judy Rall afirmó que su esposo no tiene afiliación alguna con el Tren de Aragua, la MS-13 ni ninguna otra pandilla, y que está siendo perseguido por sus tatuajes.

Eduardo Rall fue detenido por primera vez por ICE hace aproximadamente un año por un incidente en su casa, según Judy Rall. Inicialmente fue liberado sin citaciones, pero una semana después fue llevado a un centro de procesamiento en El Paso y pasó por un proceso judicial, donde salió bajo fianza y tuvo que usar un rastreador.

Luego fue detenido de nuevo el mes pasado, y Judy Rall afirmó que no les han dicho el motivo.

"Nunca le han entregado documentación para determinar los cargos en su contra", declaró.

NBC News no pudo localizar ningún antecedente penal estatal o federal con el nombre y la fecha de nacimiento de Eduardo Rall. NBC News verificó que el hombre está bajo custodia de ICE y que su próxima audiencia está programada para el 1 de mayo en El Paso.

En un video de Eduardo Rall dentro de Bluebonnet, afirmó que él y sus compañeros de prisión estaban siendo "simplemente juzgados injustamente por nuestros tatuajes".

"Soy venezolano y me obligaron a firmar una orden de detención y deportación a un país que no conocemos. Nos dijeron que no sabían adónde nos llevarían", declaró Eduardo Rall. "Y esperamos que simplemente nos devuelvan sanos y salvos a nuestro país, para que podamos estar con nuestras familias".