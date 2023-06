Corte Suprema aprueba deportación para inmigrantes que obstruyan la justicia

ARIZONA - La Corte Suprema aprobó este jueves en una votación de 6 a favor y 3 en contra para deportar a algunos inmigrantes autorizados para residir legalmente en Estados Unidos con antecedentes penales o incluso si obstruyen la justicia.

Los delitos de obstrucción de la justicia pueden definirse como intentar influir en una acción procesal con intimidación, como amenazar a un testigo para que denuncie un delito a la policía.

“Las personas pueden obstruir el proceso de la justicia incluso cuando no hay pendiente una investigación o un procedimiento. De hecho, la obstrucción de la justicia es a menudo ‘más eficaz’ cuando impide ‘que una investigación o procedimiento comience en primer lugar”, escribió el juez conservador Brett Kavanaugh.

El presidente de la corte, el conservador John G. Roberts Jr., y los también conservadores Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. y Amy Coney Barrett y la progresista Ketanji Brown Jackson se sumaron a la opinión. La jueza Sonia Sotomayor, Neil McGill Gorsuch y Elena Kagan votaron en contra.

"Uno tiene que cuidar lo que tiene y valorar, y si no valora lo que tiene y te quizás, pues te vas a tu país y regresar es un milagro", dijo el residente de Phoenix, Filemón Rodríguez.

La abogada de inmigración Ayensa Millan dijo que las leyes se están volviendo más estrictas, lo que puede poner a las personas en proceso de deportación.

“Si usted está aquí bajo un permiso de trabajo, daca o es residente, mientras usted no sea ciudadano, el gobierno puede tratar de expulsarlo del país y revocarle el permiso que tenga, entonces es muy importante que trate de no meterse en problemas legales o ser arrestados… hasta que esa persona no sea ciudadano no estará protegido de una deportación”, explicó Millan.

Este fallo se produce después de que los jueces analizaron varios casos, incluyendo uno de dos inmigrantes residentes que fueron culpables de manipulación de testigos, algo que el máximo foro judicial determinó como un delito grave por lo cual ordenó su deportación.