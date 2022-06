En detalle: en qué consiste el plan con el que EEUU busca disminuir la migración ilegal

Veinte países americanos se comprometieron este viernes a expandir las oportunidades de migrar legalmente y reforzar la cooperación regional para contener la creciente llegada de indocumentados a la frontera de Estados Unidos y otros países, como Colombia, Ecuador o Costa Rica.

La llamada "Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección", una suerte de código de conducta continental en temas migratorios, se rubricó en un acto presidido por el presidente Joe Biden, en la última jornada de la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

El mensaje de Biden fue rotundo: su prioridad es "detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente" en la región. "Ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad", recalcó.

¿QUÉ PAÍSES LA FIRMARON Y CUÁLES NO?

Entre los firmantes están EEUU, México y cuatro países de los que proceden muchos de los migrantes indocumentados que tratan de llegar a territorio estadounidense: Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití.

También lo suscribieron la mayoría de los países de tránsito y destino de muchos migrantes venezolanos, nicaragüenses y haitianos que han recorrido en los últimos años el continente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica, Belice, Panamá, Canadá, Jamaica y Barbados.

Sin embargo, no rubricaron la declaración tres países de origen de muchos de los migrantes indocumentados que transitan por la región: Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que el gobierno estadounidense decidió no invitar a la Cumbre de las Américas por considerar que no son democráticos.

La ausencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, privó a Biden de lo que podría haber sido una influencia simbólica.

¿QUÉ CAMBIA CON EL ACUERDO MIGRATORIO?

La Casa Blanca impulsó la declaración para mejorar la forma en que se "comparten responsabilidades" por los flujos migratorios irregulares, en un contexto de récords en la llegada de indocumentados a la frontera sur estadounidense, un tema que genera presiones políticas para Biden a nivel interno.

"La migración ilegal no es aceptable, y vamos a asegurar nuestras fronteras", advirtió Biden, quien ha recibido críticas por mantener en pie el llamado Título 42, una medida amparada en la pandemia por la que EE.UU. deporta automáticamente a la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera sur.

EEUU se comprometió además a ampliar hasta 20,000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los haitianos; y anunció $314 millones en ayuda humanitaria para venezolanos dentro y fuera de su país.

El gobierno de EEUU también reveló que desde hace dos meses tiene activa una operación encubierta "sin precedentes" para desmantelar redes de tráfico de personas en toda Latinoamérica, con más de 1,300 agentes desplegados por la región y 50 millones de dólares invertidos.

El Departamento de Seguridad Nacional calcula que eso ha provocado ya que a la frontera sur estadounidense lleguen "900 migrantes menos cada día", y asegura que sus esfuerzos no han hecho "más que comenzar", según un comunicado oficial.

LOS COMPROMISOS DE OTROS PAÍSES

Los países firmantes de la declaración se comprometieron a "fortalecer y expandir las vías de migración mediante programas de trabajo temporal", además de los programas de reunificación familiar y la regularización de migrantes, con algunos compromisos concretos.

México lanzará un nuevo programa de trabajo temporal para dar oportunidades a entre "15,000 y 20,000 trabajadores de Guatemala" cada año, con la intención de ampliarlo a medio plazo para incluir también a Honduras y El Salvador.

Además, México integrará 20,000 refugiados en el mercado laboral formal dentro de los tres próximos años, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"México se ha convertido cada vez más en el líder de la región en estos temas", dijo a los periodistas una alta funcionaria estadounidense, que pidió el anonimato.

Por su parte, Canadá reafirmó que planea recibir este año más de 50,000 trabajadores agrícolas de México, Guatemala y el Caribe; mientras que España -país observador- ha accedido a "duplicar" el número de vías legales para que los trabajadores hondureños participen en los programas circulares de migración españoles.

El presidente colombiano Iván Duque, que permaneció junto a Biden en la ceremonia, fue ovacionado al describir cómo su gobierno había otorgado un estatus temporal a un millón de venezolanos en los últimos 14 meses y está procesando otras 800,000 solicitudes.

EEEUU ha sido el destino más popular para los solicitantes de asilo desde 2017, lo que ha supuesto importantes retos para Biden y sus dos predecesores inmediatos, Donald Trump y Barack Obama.

Sin embargo, Washington no está solo en esto: Colombia y sus vecinos albergan a los millones de venezolanos que abandonaron su país; México recibió más de 130,000 solicitudes de asilo el año pasado, muchas de haitianos, el triple que en 2020; muchos nicaragüenses escapan a Costa Rica y los venezolanos desplazados representan casi una sexta parte de la población de la pequeña Aruba.

La declaración fue bien recibida por expertos y defensores de los derechos de migrantes, aunque el Comité Internacional de Rescate (IRC) subrayó en un comunicado que "no está claro cómo se monitorearán esos compromisos" y que pueden caer en saco roto "sin financiamiento a largo plazo y voluntad política".