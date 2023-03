EEUU y Canadá anunciarán acuerdo para devolver migrantes que crucen la frontera en común en busca de asilo

Estados Unidos y Canadá anunciarán un acuerdo entre ambos países que pone en marcha un mecanismo por el cual se devolverán migrantes que crucen la frontera en común sin autorización y en busca de asilo.

Se espera que el acuerdo, difundido por medios como The Los Angeles Times y The New York Times, sea anunciado durante la visita del presidente Joe Biden a Canadá este jueves.

La medida aplicará a migrantes que sean capturados 14 días después de cruzar ilegalmente la frontera entre Canadá y Estados Unidos, según los medios.

El acuerdo apunta a que se ponga freno a los cruces ilegales en la frontera norte, que han visto un aumento en los últimos meses.

Canadá, en tanto, anunciará un plan de 15,000 cupos para migrantes de países sudamericanos que escapan la violencia y puedan asentarse en el país de manera legal.