El secretario de Seguridad Nacional defiende ante el Congreso el fin del Título 42

WASHINGTON - El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rindió cuentas sobre el Título 42 el miércoles ante el Congreso, y lo que dominó en las dos audiencias de la Cámara de Representantes fue la intención del gobierno de Joe Biden de ponerle fin a la política que ha impedido la entrada de miles de migrantes en la frontera sur.

Mayorkas no niega que el fin de esa política podría causar un auge de migrantes, pero aseguró que la medida de salud pública no puede durar por siempre y que sus agencias se estaban preparando para procesar a todo indocumentado y deportar a quienes no califiquen para un amparo migratorio.

Esta fue apenas la primera ronda de testimonios para Mayorkas, quien este jueves respondería preguntas sobre inmigración en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La mayoría de los republicanos quiere que se mantenga vigente el Título 42, para impedir la migración masiva.

Mientras, la mayoría de los demócratas quiere que el presidente acabe con esa política y algunos hasta han criticado al gobierno porque, dicen, no aplica la medida equitativamente al dejar entrar al país a migrantes ucranianos.

“A ellos los están dejando pasar. Han suspendido la 42 para ellos. Para mí, digo, está correcto esto. Pero también se deber suspender para los otros refugiados de Centroamérica y otros países”, dijo el congresista demócrata Lou Correa.

El Título 42 es una medida amparada en la pandemia que impusieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en 2020, durante el mandato del expresidente Donald Trump, y que ha continuado bajo Biden.

Esa medida implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a su frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

A principios de abril, los CDC anunciaron que el 23 de mayo levantarían esa medida, lo que alivió a las organizaciones de derechos humanos que la habían criticado, pero provocó preocupación en algunas comunidades fronterizas por la posibilidad de que llegaran de golpe muchos migrantes.

Sin embargo, un juez federal de Louisiana bloqueó este miércoles temporalmente los preparativos del gobierno para acabar con el Título 42.

El juez Robert Summerhays determinó que el gobierno debe suspender inmediatamente y durante 14 días sus preparativos para levantar esa polémica norma migratoria.

Summerhays, nominado por Trump, fijó para el 13 de mayo una audiencia en la que podría tomar una decisión definitiva sobre el futuro del Título 42.

El magistrado emitió su fallo como respuesta a la demanda que han presentado los líderes republicanos de 21 estados, como Arizona, Louisiana y Missouri, para frenar el plan de la Casa Blanca sobre esa norma.

Mientras, Biden había presentado este martes un plan de seis puntos para reforzar la frontera con México con 600 efectivos adicionales para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su siglas en inglés).

El juez ya había anunciado el lunes que tenía intención de bloquear temporalmente el levantamiento del Título 42 y dijo que las partes deberán reunirse para negociar el impacto de esa suspensión.

Es posible que eso signifique que el Título 42 deba seguir en vigor mientras continúe el litigio de los estados conservadores contra el gobierno de Biden, pero todavía no está claro.

Desde que comenzó a implementarse en marzo de 2020, Estados Unidos ha recurrido al Título 42 más de 1.8 millones de veces para expulsar a migrantes indocumentados a México o sus países de origen sin permitirles solicitar asilo, según datos gubernamentales.