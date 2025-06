Estudiante de Utah detenida por ICE en Colorado: “Nadie merece ser tratado así”

La estudiante de la Universidad de Utah detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, durante una parada de tráfico en Colorado, emitió un comunicado relatando su amarga experiencia, tras ser liberada el pasado 20 de junio.

Caroline Dias Goncalves, de 19 años de edad, fue liberada de un centro de detención privado de ICE en Aurora, Colorado, después de más de dos semanas de detención. En su declaración, Caroline describe los últimos 15 días como "los más difíciles" de su vida".

Caroline denunció las malas condiciones en el centro de detención, incluyendo comida húmeda y pastosa, horarios confusos y trato desigual basado en el idioma. También destacó el cambio en el trato que recibió después de que se dieron cuenta de que hablaba inglés.

"Eso me rompió el corazón. Porque nadie merece ser tratado así. No en un país al que he llamado hogar desde que tenía 7 años y es todo lo que he conocido", expresó en el comunicado.

Caroline agradeció a sus amigos, familia, comunidad y organizaciones que la defendieron durante su detención. También aseguró que perdonó al oficial de ICE que la detuvo, expresando su creencia de que las personas pueden tomar mejores decisiones cuando se les permite.

Caroline aprovechó su experiencia para hacer un llamado a que se aborden las injusticias que enfrentan los inmigrantes en detención. Destacó que más de 1300 personas siguen viviendo en el centro de detención de Aurora y que los inmigrantes como ella solo piden una oportunidad justa para regularizar su estatus y sentirse seguros.

Caroline concluyó su declaración expresando su deseo de seguir adelante y sanar, pero sin olvidar lo que pasó. También agradeció a todos los que la apoyaron durante su detención.