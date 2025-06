ICE arresta a estudiante de la Universidad de Utah en Colorado

Una estudiante de 19 años de la Universidad de Utah fue detenida por agentes de inmigración la semana pasada mientras viajaba por Colorado y ahora se encuentra recluida en un centro de inmigración allí.

Caroline Dias Goncalves fue arrestada el jueves 5 de junio mientras conducía hacia Denver. Familiares y amigos afirman que un policía la detuvo al pasar por la ciudad de Fruita.

El agente le dijo que conducía demasiado cerca de un camión semirremolque, según informó el hermano de Dias Goncalves. El Salt Lake Tribune ha acordado no publicar el nombre de su hermano, ya que está en proceso de solicitar una visa y no tiene estatus legal. Dijo que teme que él, su esposa y sus hijos sean objeto de persecución por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por denunciar públicamente a sus compatriotas.

El Tribune verificó su identidad al hablar con él mediante una videollamada, donde también mostró su documento de identidad, que incluía su nombre y dirección.

El centro de detención de inmigrantes de Aurora, a las afueras de Denver, también verificó que Dias Goncalves se encuentra recluido allí. El Tribune llamó al centro el jueves por la mañana y proporcionó el nombre y la fecha de nacimiento de Dias Goncalves; un empleado que realizó la verificación confirmó: "La tenemos".

Un correo electrónico a la dirección de prensa de ICE no fue respondido.

Su hermano dijo que Dias Goncalves ha podido llamar a su familia varias veces desde que fue detenida para contarles lo sucedido.

Cuando Dias Goncalves, según él, le mostró al agente en Fruita su licencia de conducir, el agente le dijo que parecía falsa y comenzó a preguntarle de dónde era. Dias Goncalves dijo que vivía en Utah. El agente, según su hermano, cuestionó si ese era el caso porque pensó que tenía acento. Sin embargo, su hermano y amigos le dijeron al Tribune que no tiene acento. Un amigo estaba hablando por teléfono con Dias Goncalves cuando la detuvieron.

Dias Goncalves le dijo entonces al agente que nació en Brasil y llegó a Utah de niña con sus padres. Su hermano dijo que eso fue en 2012, cuando Dias Goncalves tenía 7 años.

El oficial le dijo que la dejaría ir con una advertencia. Sin embargo, poco después, a unas millas de Grand Junction, la detuvieron de nuevo, esta vez por agentes de inmigración que la arrestaron, según su hermano.

"Te vamos a llevar", dijo Dias Goncalves que le dijeron, según su hermano. No dieron ninguna razón.

Durante dos días, la familia no supo qué había pasado, hasta que Dias Goncalves pudo llamar el sábado, dijo su hermano. Habían estado rastreando su teléfono y notaron que su ubicación se congeló en Aurora.

"No podemos hacer nada", dijo su hermano. "Tenemos miedo. No estamos en la cárcel con ella, pero nos da la sensación de estarlo".

Su madre, dijo, no ha parado de llorar desde que supo que su hija estaba detenida. Su padre, dijo, camina de un lado a otro todo el día, sin saber qué hacer.

El arresto de Dias Goncalves se produce en un momento en que el presidente Donald Trump ha presionado a su gobierno para que tome medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en todo el país. Las autoridades de ICE han acaparado titulares tras importantes operativos y arrestos.

Su hermano y amigos afirman que Dias Goncalves hizo todo lo posible para obtener la documentación y el estatus legal adecuados.

Sus padres llegaron de Brasil a Estados Unidos hace 12 años, trayendo consigo a Dias Goncalves tras sufrir violencia allí, incluyendo robos y rehenes por parte de pandillas en varias ocasiones, según contó el hermano de Dias Goncalves.

Originalmente tenían una visa de turista de seis meses, pero se quedaron más tiempo del permitido, explicó el hermano de Dias Goncalves. Él vino a Estados Unidos por separado, más tarde, con su esposa e hijos.

"No fue culpa de ella", dijo. "Mis padres vinieron. Vinieron para buscar una vida mejor".

No regresaron a Brasil, explicó, cuando venció la visa de turista porque tenían miedo. "No sabían qué hacer", añadió. Hace tres años, sus padres y Dias Goncalves solicitaron asilo. Desde entonces, el trámite ha estado pendiente en los tribunales. "Están en espera", dijo. "Sé que no tiene estatus migratorio, pero no lo entiendo. Lo estaba intentando".

Dias Goncalves no tiene antecedentes penales. Fue detenida en abril de 2023, siendo menor de edad, por una infracción de tránsito por conducir un vehículo peligroso. El tribunal desestimó la infracción.

"Pagamos nuestros impuestos", añadió el hermano de Dias Goncalves. "Intentamos hacer todo bien. Intentamos hacerlo de la manera correcta. Pero así es más difícil".

Cuando solicitaron asilo, Dias Goncalves y sus padres recibieron permisos de trabajo, licencias de conducir limitadas y números de Seguro Social. Dias Goncalves trabajaba y asistía a la Universidad de Utah con una beca por mérito.

La Universidad confirmó que tiene una estudiante con el nombre de Dias Goncalves, pero se negó a dar más detalles sobre ella. “No recopilamos información sobre el estatus migratorio”, dijo Rebecca Walsh, portavoz de la escuela.

Lizzy Akers, quien vive con Dias Gonçalves, dijo que la conoció cuando Dias Gonçalves comenzó en la Universidad en enero de 2024. Vivieron en la misma residencia universitaria durante su primer año y recientemente se mudaron juntas a un apartamento en Salt Lake City.

Akers dijo que se ha estado comunicando con la familia de Dias Goncalves desde su detención. Actualmente intentan sacar a Dias Goncalves del centro de detención bajo fianza. Tiene una comparecencia inicial ante el tribunal programada para el 18 de junio.

Amigos y familiares están intentando recaudar fondos para cubrir los gastos de un abogado. Crearon una página de GoFundMe que dice: "Caroline siempre ha respetado la ley, se ha dedicado con pasión a su educación y ha soñado con un futuro lleno de oportunidades. Sin embargo, ahora se encuentra detenida ilegalmente, asustada y lejos de la seguridad y el apoyo que merece".

Akers dijo que Dias Goncalves empezó la escuela pensando en especializarse en negocios, como se ve en su página de LinkedIn, pero decidió que quería estudiar enfermería. Dias Goncalves había estado cuidando a su abuela enferma, quien falleció recientemente.

"Es la persona más cariñosa del mundo, tan dulce, tan amable", dijo Akers sobre su amiga. A las dos les encanta la música country y asisten juntas a cualquier concierto que pudieran, así como a eventos deportivos en la Universidad de Utah.

Su hermano dijo que a Dias Goncalves le encanta estudiar y que su familia se ha sentido orgullosa de verla cursar estudios superiores.

La familia ha contratado a un abogado, pero los costos ya están aumentando, dijo. Han gastado $3,000 solo en hablar con abogados en los últimos días, dijo, y les han dicho que serán $12,000 para trabajar en el caso de Dias Goncalves, sin ninguna promesa de que sea puesta en libertad bajo fianza.

También tienen que enviarle dinero a Dias Goncalves al centro de detención para que pueda usar los teléfonos para llamarlos. A la familia no se le permite llamarla.

La familia vive en el condado de Utah, y ha sido difícil, dijo, estar tan lejos de donde Dias Goncalves está detenida. Además, iba a Denver en el coche de su padre, camino a visitar a una amiga, y no saben dónde está el vehículo ni cómo recuperarlo.

Su hermano dijo que Dias Goncalves compartió celda en el centro de detención de Aurora con otras 17 mujeres y que las condiciones son duras. La comida, según le contó su hermana, es incomible. Y el personal, añadió, ha estado tratando con rudeza a las detenidas. Le preocupa su estado mental y dice que necesita ser liberada antes de que empeore.

"Vamos a luchar por ella", dijo.

