Qué hacer si eres ciudadano estadounidense y ICE dice que tienes que salir del país

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos (ICE) emitieron una contundente advertencia en un correo electrónico masivo sin precedentes dirigido a las personas que viven en el país bajo protecciones específicas de inmigración: "Es hora de que salgas de Estados Unidos".

Titulado "Aviso de finalización de la libertad condicional", el correo electrónico declaraba: "si no abandonas EEUU inmediatamente, estarás sujeto a posibles acciones policiales que resultarán en su expulsión de EEUU, a menos que haya obtenido una base legal para permanecer aquí". También afirma que "cualquier beneficio que reciba en EEUU relacionado con su libertad condicional —como la autorización de trabajo — también terminará".

"El gobierno federal te encontrará"

"No intente permanecer en EEUU: el gobierno federal te encontrará", concluye el correo electrónico, cuya copia fue revisada por NBC News.

El correo electrónico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estaba dirigido a los millones de personas que viven en EEUU y que huyeron de los disturbios en países como Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua.

Pero en los días siguientes a la distribución del correo electrónico, surgieron informes impactantes de que ciudadanos estadounidenses en Massachusetts, Arizona y Connecticut recibieron los avisos.

Nicole Micheroni, abogada de inmigración de Boston y ciudadana estadounidense de nacimiento, dijo que recibió el aviso la semana pasada.

"Al principio pensé que era para un cliente, luego me reí un poco y luego me preocupé un poco", dijo. "Fue un cúmulo de emociones que se sucedieron con bastante rapidez".

Un alto funcionario del DHS dijo en un comunicado que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba "monitoreando las comunicaciones y abordará cualquier problema caso por caso."

Conocer tus derechos es clave y es una herramienta para que argumentes por qué no debes ser detenido por agentes de ICE.

"Si un correo electrónico no personal — como un contacto ciudadano estadounidense — fue proporcionado por el extranjero, los avisos pueden haber sido enviados a destinatarios no deseados", dijo el funcionario.

Micheroni y otros expertos en inmigración coinciden en que los ciudadanos estadounidenses que reciban el correo electrónico no deben preocuparse legítimamente de que puedan ser deportados.

"Este correo electrónico iba dirigido específicamente a las personas que entraron en EEUU en libertad condicional, y libertad condicional significa que EEUU ha aceptado que entres en EEUU y que, por lo demás, no tienes un visado o una razón para estar aquí", dijo Micheroni. "Así que, si eres ciudadano estadounidense, no deberías entrar en EEUU en libertad condicional".

Aun así, los expertos advierten que los ciudadanos estadounidenses deben tomar medidas para protegerse en el improbable caso de que las autoridades de inmigración se pongan en contacto con ellos para impugnar su ciudadanía.

Kristen Harris, abogada de inmigración en Chicago, aconsejó que los ciudadanos estadounidenses que reciban la notificación acudan inmediatamente a un abogado de inmigración.

Ciertamente, no existe efecto legal alguno en virtud de la legislación o reglamentación vigente para que un ciudadano sea puesto en "libertad condicional", dado que, especialmente, un ciudadano estadounidense nunca jamás habría sido puesto en libertad condicional en su vida", dijo. "Por otra parte, dado lo … fluida que es la interpretación del actual gobierno de la ley existente, creo que consultar con un consejo privado de inmigración sería realmente aconsejable".

En las últimas semanas, el gobierno de Trump y las autoridades de inmigración han intensificado sus esfuerzos para deportar a los no ciudadanos.

El mes pasado, la administración desafió la orden de un juez y envió a cientos de hombres a una prisión de alta seguridad en El Salvador, alegando que todos eran miembros de una pandilla venezolana conocida como Tren de Aragua. Algunos familiares de los hombres enviados a la megaprisión han negado rotundamente que sus familiares formen parte de la banda.

Kilmar Abrego García, un inmigrante de El Salvador que vive en Maryland en virtud de una orden de protección emitida por un tribunal, fue uno de los enviados a la prisión en lo que los funcionarios federales calificaron de "error administrativo". El gobierno ha desafiado o ignorado repetidamente una orden judicial para devolver a Abrego García a EEUU.

Trump también ha dejado flotar la idea de deportar a ciudadanos estadounidenses condenados por ciertos delitos en las últimas semanas.

Harris y Micheroni recomiendan a los ciudadanos estadounidenses que reciban el aviso que recojan su documentación, incluidos certificados de nacimiento y pasaportes estadounidenses, para demostrar que son ciudadanos estadounidenses en caso de que sean abordados por las autoridades de inmigración.

"No pretendo que cunda el pánico entre la gente, pero creo que si te encuentras accidentalmente en una lista, no es ninguna locura, pero asegúrate de tener alguna documentación preparada en algún sitio", dijo Micheroni.

Los abogados también expresaron su preocupación de que los ciudadanos estadounidenses pudieran ser agrupados involuntariamente con no ciudadanos en otros escenarios.

El New York Times informó recientemente que el gobierno de Trump se está moviendo para cancelar los números de Seguro Social de los migrantes deportados agregándolos a una lista de personas fallecidas, lo que efectivamente los pone en una lista negra para ganar o gastar dinero.

Micheroni dijo que ingresó a su cuenta de Seguro Social en línea en los últimos días y confirmó que permanece activa.

"Esperemos que este correo electrónico en concreto no esté relacionado con la cancelación de números del Seguro Social por parte de la Administración del Seguro Social, simplemente porque parece que este correo electrónico se envió a muchas personas diferentes", dijo. "Pero es preocupante, y creo que cuestiones más amplias, errores como éste o incluir accidentalmente a personas en la lista equivocada tiene consecuencias muy graves".

No todos los expertos recomendaron tomar medidas.

Jonathan A. Grode, abogado de inmigración en Filadelfia, dijo que los ciudadanos estadounidenses deberían ignorar en gran medida los avisos si los reciben. Grode también recibió el correo electrónico en los últimos días y no le prestó atención.

"Sé que soy ciudadano estadounidense y que no estoy en libertad condicional. No voy a hacer nada al respecto", dijo. "Me reí un poco y lo borré".

Sugirió que el gobierno probablemente sabía que accidentalmente había ciudadanos estadounidenses en la lista de destinatarios de correo electrónico, pero no tomó medidas para resolver el problema.

"Este es un gobierno de mazos, no de escalpelos, ¿verdad? Personalmente creo que EEUU es un país muy maduro y eficaz, y que las medidas deben tomarse de forma reflexiva, pragmática y cuidadosa", dijo. "Este gobierno no comparte esa opinión".

"Quieren ser agentes del cambio, y su forma de hacerlo es muy grande y muy audaz y muy agresiva", añadió.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Matt Lavietes para NBC News. Puedes leer más contenidos de NBC News aquí.