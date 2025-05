Un joven guatemalteco de 25 años, sin ningún tipo de antecedentes policiales ni criminales, fue detenido en una estación de combustible en Framingham, Massachusetts, cuando se disponía a ir a su trabajo, hoy su familia desesperada clama justicia y aseguran que fue detenido por error.

La detención tuvo lugar el lunes alrededor de las 6 a.m. en una gasolinera, cuando Daniel Orellana, de 25 años, se dirigía camino a su trabajo y fue interceptado por patrullas de ICE.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“No es justo que él esté atravesando esto y que lo traten como un delincuente”, dice Arquímedes Orellana, quien es padre del joven detenido por ICE.

Orellana dice que la policía le cruzó los carros y le dijeron "tú eres esta persona, le dice mi hijo, no soy esa persona, yo no lo conozco y tú lo conoces. No, yo no lo conozco, no sé quién es, no sé de qué me estás hablando. Y entonces yo voy a trabajar ahorita y permíteme contestar mi teléfono porque mi jefe me está llamando. No, no. Y le quitaron el teléfono y al preguntarle su estatus lógicamente se lo llevaron”.

Enrique Martínez, trabajador de la estación de servicio Shell, confirmó a Telemundo Nueva Inglaterra que la detención se produjo dentro de la gasolinera y dejaron el vehículo abandonado.

Después de varias horas de búsqueda su familia logró conseguir el vehículo de Daniel, y en horas de la noche supieron su paradero.

“Recibimos una llamada de él, de que él lo tenía ICE”, dijo su padre.

Por su parte, Zulema Alfaro, novia de Daniel, dice que ha estado en contacto con el joven, “él se ha comunicado conmigo, me ha dejado saber de la situación y que así que fue una confusión y le dijeron está bien, pero te vamos a llevar de todos modos”.

La familia Orellana llegó desde Guatemala huyendo de la violencia hace tres años. Daniel estaba por graduarse de abogado pero tuvo que dejarlo todo para emigrar a Estados Unidos por su propia seguridad, aunque sin documentos.

“Yo no estoy en contra de lo que el gobierno está haciendo. O sea, yo sé que el gobierno está actuando por un mejoramiento del país. O sea, él quiere ver el país sea próspero y es excelente en su país y excelente por eso, pero no es justo de que se lleven gente inocente, gente que es productiva para el país", señala Orellana.

Una abogada está ayudando en el caso y esperan noticias en las próximas horas.

Daniel se encuentra detenido en una cárcel migratoria en Plymouth y su familia espera que se aclare esta desafortunada confusión y pueda regresar a casa en los próximos días.

Telemundo Nueva Inglaterra solicitó información a ICE sobre este arresto pero no se ha recibido respuesta hasta el momento.