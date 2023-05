Lotería de Visas 2024: mira aquí si estás entre los beneficiarios

WASHINGTON - El Departamento de Estado reveló este sábado la lista de los beneficiados con la Lotería de Visas 2024.

Fueron sorteadas hasta 55,000 visas para emigrar de forma legal a Estados Unidos.

Abre este link para saber si estás entre los beneficiados.

Los solicitantes que sean seleccionados en el programa deben cumplir con requisitos simples pero estrictos. El Departamento de Estado determinó a los seleccionados al azar, quienes tendrán hasta el 30 de septiembre del 2023 para averiguar si fueron sorteados.

El Departamento de Estado distribuye las visas entre seis regiones geográficas, y ningún país puede recibir más de 7% de las disponibles en cualquier año.

Para DV-2024, los nativos de los siguientes países no son elegibles para postularse, porque más de 50,000 personas emigraron a Estados Unidos durante los últimos cinco años:

Bangladesh, Brasil, Canadá, China (incluido Hong Kong), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido (y sus territorios), Venezuela y Vietnam.

La lista de países elegibles para participar: Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago y Uruguay