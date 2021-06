Nuevo asesor de la Casa Blanca quiere la próxima vacuna pandémica en 100 días

WASHINGTON - El nuevo asesor científico de la Casa Blanca quiere tener una vacuna lista para combatir la próxima pandemia en aproximadamente 100 días después de reconocer un posible brote viral.

En su primera entrevista después de prestar juramento este miércoles, Eric Lander pintó un futuro cercano color de rosa en el que un renovado énfasis estadounidense en la ciencia no solo prepara mejor al mundo para la próxima pandemia con vacunas "plug-and-play", sino que también cambia la forma en que la medicina combate las enfermedades y trata a pacientes, frena el cambio climático y explora más el espacio. Incluso lanzó una "Star Trek" referencia.

"Este es un momento de tantas maneras, no solo de salud, que podemos repensar los supuestos fundamentales sobre lo que es posible y eso es cierto en el clima y la energía y en muchas áreas", dijo Lander a The Associated Press.

Lander prestó juramento sobre un fragmento de la Mishná de hace 500 años, un antiguo texto judío que documenta las tradiciones y leyes orales. Es el primer director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica en ascender a nivel de gabinete.

Lander dijo que la elevación del puesto científico por parte del presidente Joe Biden es una demostración simbólica de "que la ciencia debería tener un asiento en la mesa", pero también le permite tener conversaciones de alto nivel con diferentes jefes de agencias sobre temas de investigación.

Lander es un matemático y genetista de formación que formó parte del proyecto de mapeo del genoma humano y dirigió el Instituto Broad en el MIT y Harvard. Dijo que está particularmente enfocado no tanto en esta pandemia, sino en las lecciones aprendidas de esta para prepararse para la próxima.

“Fue asombroso en un nivel que pudimos producir vacunas altamente efectivas en menos de un año, pero desde otro punto de vista dirías, 'Vaya, un año mucho tiempo'”, aunque en el pasado tomaría tres o cuatro años, dijo Lander. “Para realmente marcar la diferencia, queremos hacer esto en 100 días. Y muchos de nosotros hemos estado hablando de un objetivo de 100 días a partir del reconocimiento de un virus con potencial pandémico ".

"Significaría que hubiéramos tenido una vacuna a principios de abril si eso hubiera sucedido esta vez, a principios de abril de 2020", dijo Lander. "Te hace tragar saliva por un segundo, pero es totalmente factible hacerlo".

Los científicos estaban trabajando en las llamadas tecnologías de plataforma listas para usar y de uso múltiple para vacunas mucho antes de la pandemia. Se consideran "plug-and-play". En lugar de utilizar el propio germen para fabricar una vacuna, estas plataformas utilizan otras moléculas para transportar el código genético de un germen al cuerpo. Eso es lo que sucedió con las tomas de Pfizer y Moderna COVID-19 que utilizan ARN mensajero como portador.

Más allá de ser optimista acerca de enfrentar futuras pandemias, Lander se pregunta sobre las implicaciones para prevenir el cáncer.

“Quizás el mismo tipo de experiencia sobre moverse mucho más rápido de lo que pensamos es aplicable al cáncer”, dijo Lander, quien durante la administración Obama fue copresidente del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología. Una empresa ya ha estado trabajando en eso.

De hecho, la pandemia y la telesalud llevaron al médico a los pacientes de alguna manera. Lander dijo que está reinventando "un mundo en el que reorganizamos muchas cosas" para obtener una atención médica más centrada en el paciente, incluidos los trabajadores de salud comunitarios que controlan a las personas cada pocas semanas sobre su presión arterial, azúcar en la sangre y otros problemas crónicos.

Dos de los predecesores de Lander lo elogiaron. Neal Lane, asesor científico del presidente Bill Clinton, dijo que Lander es "perfecto" para la pandemia debido a la necesidad de una estrategia y acuerdos internacionales. El jefe de ciencia de Obama, John Holden, lo llamó "un hombre del Renacimiento".

La confirmación de Lander se retrasó durante meses mientras los senadores buscaban más información sobre sus reuniones con el deshonrado financista Jeffrey Epstein, quien fue acusado de tráfico sexual, así como los comentarios de Lander que se pensaba que minimizaban la contribución de dos científicas ganadoras del Premio Nobel.

Después de haber visitado Groenlandia en un agradable día de 72 grados, Lander calificó el cambio climático como "una amenaza increíblemente seria para este planeta de muchas, muchas formas".

Aún así, Lander dijo que era más optimista ahora que él y otros hace una década porque "veo un camino para hacer algo al respecto".

Lander señaló una caída de alrededor del 90% en los costos de energía solar y eólica, lo que los hace ahora tan baratos como los combustibles fósiles que causan el cambio climático. Pero dijo que lo que también se necesita es "una explosión de ideas" para mejorar la vida útil de la batería y proporcionar energía libre de carbono que no dependa del clima. Esas innovaciones necesitan incentivos federales que son parte del paquete de empleos de Biden, dijo.

La reducción del metano es clave para combatir el cambio climático, agregó Lander, pero se necesitan las primeras mejoras en la tecnología para determinar de dónde se está filtrando el metano.

En cuanto al espacio, Lander dijo que era demasiado nuevo para comentar si el objetivo debería ser dirigirse a la Luna o a Marte. El gobierno de Obama desvió a la NASA del plan de la era Bush de enviar astronautas de regreso a la luna y estaba más dirigida a Marte o un asteroide. El gobierno de Trump no solo se centró en la luna, sino que estableció una meta para 2024 para un aterrizaje en la luna nueva.

“¿Vamos a ir a la luna y vamos a ir a Marte y vamos a las lunas de Júpiter? Seguro. Creo que es genial pensar en el orden exacto o hablar del mismo ”, dijo Lander.

Citó "Star Trek IV: El viaje a casa", cuando el interés amoroso del capitán James T. Kirk le preguntó si era del espacio exterior. Él respondió: "Soy de Iowa, solo trabajo en el espacio exterior".

Lander agrega: "Esa fue una frase divertida en 'Star Trek IV', pero la gente de Iowa realmente va a decir eso".