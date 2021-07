Lideres sociales en Aurora reaccionan a palabras de jefa de policía

“This is not police work. we don’t train this. is not acceptable”.

Estas palabras de la jefa de policía de aurora Vanessa Wilson, al divulgar delante de los medios el video de la cámara corporal del policía John Hauber usando exceso de fuerza contra un detenido, siguen resonando en varios sectores de la comunidad.

Entre ellos líderes comunitarios como Melissa Remolina e Ivana Rivera.

“Lo positivo de ver un video de estos es que vamos a poder dar nuestras opiniones para que ellos lleguen a un concepto en el que ellos como son policías no abusen de su autoridad”, señala Melisa.

“Da tristeza por que el pueblo la comunidad estamos esperanzados en que ellos nos van a proteger de la criminalidad y es al revés no sabemos ya a quien tenerle miedo”, dice Ivana.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El video muestra como el policía pone sus manos alrededor del cuello diciéndole que si se mueve le dispararía.

“Previamente no había cámaras así que la palabra del policía es ley”.

Para el abogado Lester nieves el uso de cámaras corporales ayudara a cambiar comportamientos en lo policías.

“En los casos donde hay cámaras las cosas están empezando a cambiar, porque el reporte de la policía dice abc y después tu vez el video de la cámara que ellos tiene que es completamente diferente”, dice Lester.

De acuerdo con autoridades los policías acusados pagaron una fianza y se encuentran libres, pero en licencia administrativa

“Cuando la situación se pone fea especialmente cuando hay video la agencia policiaca de donde ocurrió el incidente se quiere lavar las manos porque no quieren un problema grande así que ahora hoy en día están despidiendo”, señala Lester.

las líderes sociales aplauden que la policía haya compartido el video, pero señalan que no es suficiente y que la jefa wilson debe ir más allá

“Me parece bien que ella lo haya permitido y haya salido a dar la cara y decirlo, pero también cumplirlo que también ella ponga mano dura con sus oficiales”.

“Falta que tanto ellos como la comunidad tenga capacitaciones en las cuales sepan que limites poder cruzar y que limites no y saber que si cruzas un límite tiene una consecuencia”.

“No pueden contratar como en cualquiera otra compañía a cualquiera persona y poner la salud y el bienestar del pueblo a cualquier persona que haga mal uso”.