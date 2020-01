El contenido siguiente ha sido creado en colaboración con University of Colorado. El mismo no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Para conocer más sobre University of Colorado, visita Colorado.edu.

Las enfermedades del corazón se clasifican como la principal causa de muerte de los latinoamericanos, por lo que es importante prestar atención a tu cuerpo y estar al tanto de los cambios o síntomas repentinos. Si sufres alguna de las cinco complicaciones a continuación, puede ser hora de hacer una cita con tu doctor y realizar algunos cambios en tu estilo de vida.

Palpitaciones del corazón

Las palpitaciones del corazón son latidos que se sienten irregulares o rápidos. La mayoría de las veces son inofensivos y pueden ocurrir si estás ansioso, después de tomar cafeína o cuando estás deshidratado. Pero las palpitaciones también pueden indicar un problema cardíaco. Presta mucha atención a cómo se sienten tus palpitaciones, cuándo y con qué frecuencia ocurren, y qué estás haciendo cuando se producen. Si notas que tus latidos son irregulares o rápidos mientras estás descansando, infórmale a tu médico. Si las palpitaciones ocurren cuando estás estresado, busca formas de manejarlo. Más de la mitad de los hispanos aseguran que están preocupados por el estrés en su vida diaria. Hacer ejercicio o pasar tiempo con amigos y familiares te puede ayudar a manejar tus preocupaciones y mantener tu corazón saludable.

Presión, molestias o dolor en el pecho

La molestia en el pecho es el signo más común de peligro cardíaco. Si notas cambios irregulares en tu corazón o pecho, asegúrate de hacerte un chequeo. Es posible que tengas una sensación en el pecho mientras estás descansando o mientras haces alguna actividad física. Si tus síntomas son severos o no desaparecen después de unos minutos, llama al 911. Puedes tomar medidas para prevenir el dolor en el pecho y mantener tu corazón sano al comer los alimentos correctos, tales como granos enteros, nueces, frutas y verduras.

Entumecimiento o debilidad en piernas o brazos

Esto puede ser una señal de que tienes problemas con los vasos sanguíneos, lo que puede provocar complicaciones y enfermedades cardíacas. Cuando los vasos sanguíneos se contraen, se hace más difícil que la sangre pase a través de las venas y arterias, lo que puede causar dolor, entumecimiento o debilidad en las piernas o los brazos. El entumecimiento también puede ser el resultado de la diabetes. Los latinos con esta enfermedad tienen tasas más altas de muerte por enfermedad cardíaca que aquellos sin ella. Muchos hispanos también tienen diabetes, pero casi la mitad no se da cuenta. Asegúrate de reconocer los síntomas de la diabetes, que incluyen entumecimiento, visión borrosa y hambre o fatiga extrema. Si notas algunos de estos síntomas, asegúrate de hablarlo con tu médico.

Dolor de espalda, garganta, mandíbula o cuello

Algunas personas con enfermedades cardíacas tienen dolor en el pecho, pero puedes tener una enfermedad y sentir dolor en otro lugar. Dolor inexplicable en la espalda, la garganta, la mandíbula o el cuello que no desaparece puede ser un signo de enfermedad cardíaca, incluso si no se acompaña de dolor en el pecho. Asegúrate de identificar cuándo se presenta el dolor y en qué lugar se manifiesta este. Si el dolor aparece como resultado del ejercicio y luego desaparece con el descanso, puede ser una señal de que algo está sucediendo en tu corazón y debes hacer una cita para que lo revisen.

Falta de aliento

No debe descartar la respiración pesada después de subir unas pocas escaleras por estar fuera de forma. La falta de aliento puede ser un signo de enfermedad cardíaca, especialmente si te sientes fatigado o sin aliento repentinamente después de hacer cosas con las que no has tenido problemas en el pasado. Entre los latinoamericanos de 20 años o más, el 75% de los hombres y el 72% de las mujeres tienen sobrepeso o obesidad, un factor de riesgo importante de enfermedad cardíaca, lo cual puede ocasionar problemas con tareas simples como subir las escaleras. Para determinar si tu fatiga es el resultado de malos hábitos, debes mantener un buen horario de sueño y hacer actividades físicas regularmente. Esto te puede ayudar a mantener tus niveles de energía altos y determinar si tu fatiga es a largo plazo.

