El contenido siguiente ha sido creado en colaboración con Colorado Department of Transportation. El mismo no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Para conocer más, visita codot.gov.

La época de fiestas es uno de los mejores momentos del año para reencontrarnos con amigos y familiares. Durante los festejos no faltan buenas anécdotas, deliciosa comida, divertidos chistes, el abrazo de un entrañable amigo… y sí, el alcohol.

Tampoco falta aquel que no se sentía tan bien y decidió tomarse algún medicamento para no perderse el pachangón, y ya entrado en gastos no pudo decirle que no al ponche (con piquete) de la tía, o a ese mezcalito recién traído de Oaxaca. ¡Total! ¿Qué tanto es tantito?

No, nadie quiere ser agüafiestas, menos en esta época, pero de estar detrás de la copa brindando a estar detrás del volante puede haber sólo una decisión de por medio. Y es que especialmente en la semana entre Navidad y Fin de Año cientos de personas han muerto en los últimos años a causa de choques.

Por eso, antes de tomar las llaves y decir “yo manejo” piensa en lo siguiente:

No quieres arruinarle de por vida a tus seres queridos sus fiestas. ¿A cuánta gente conoces que en lugar de celebrar la Navidad y Fin de Año recuerda la tragedia que sufrió alguien cercano a su corazón?





Siempre hay alguien que te espera. Por muy solo que te sientas en la vida, siempre hay alguien que quiere volver a verte. Tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres te necesitan vivo y con buena salud para que puedas seguir festejando muchas navidades más, lejos o cerca, con ellos.





La vida sí vale, mucho, y está en tus manos: Así decidas meterle todo el pie al acelerador estando tú solo en el auto, no sabes quién puede venir del otro lado de la carretera.





Así decidas meterle todo el pie al acelerador estando tú solo en el auto, no sabes quién puede venir del otro lado de la carretera. El gran peso que llevarás por siempre si llegaras a afectar a terceros. En cuestión de segundos puedes ver frente a tus ojos a padres deshechos por la muerte de un hijo, a hijos que perdieron a su padre o madre, a jóvenes que tenían un futuro por delante y que se vio truncado sólo porque tú tomaste una muy mala decisión. ¿Será que podrás reponerte de eso y volver a dormir algún día tranquilo?

El posible daño físico que pudiera ocasionarte. De ser el rey de la fiesta puedes convertirte en una persona con discapacidad física en cuestión de segundos. Un choque no necesariamente puede ocasionarte la muerte, sino dejarte muerto en vida.





El que la hace, la paga. Muy bien, sobreviviste para contarla… y para presentarte en corte, pagar por todos los daños que ocasionaste, quedar de por vida endeudado, y muy probablemente estar un tiempo tras las rejas. Tú, como quiera… ¿pero y tu hijos, tu pareja, la gente que depende de ti o de tu trabajo? ¿Ellos qué culpa tienen?





El estigma que tendrás que enfrentar. El tener en tu haber una falta por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es equivalente a un antecedente penal. Desafortunadamente para los latinos esto es aún peor, pues estudios demuestran que los hombres de origen hispano con este tipo de antecedentes tienen menos posibilidades de ser contactados por empleadores que hombres de raza blanca.





El tener en tu haber una falta por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es equivalente a un antecedente penal. Desafortunadamente para los latinos esto es aún peor, pues estudios demuestran que los hombres de origen hispano con este tipo de antecedentes tienen menos posibilidades de ser contactados por empleadores que hombres de raza blanca. El aumento del costo de tu seguro: La pongas como la pongas, una sola copa que te ocasione un arresto por conducir bajo los efectos de la droga o el alcohol traerá como consecuencia mínima un costo más alto en la prima de tu seguro. Si consideras la multa, los costos legales y el aumento en tu seguro una falta de éstas puede llegar a costarte hasta $13,500 dólares.

Toma en cuenta lo siguiente:

Los choques se pueden predecir y prevenir

Con sólo una o dos bebidas, algunas personas pueden estar muy cerca o exceder los límites de alcohol o de algún otro impedimento para conducir del Estado de Colorado.

Aún y no sobrepases los límites legales, puedes ser arrestado por conducir bajo el efecto de las drogas o el alcohol si el oficial detecta cualquier señal de impedimento. La única manera de asegurarte es NO tomar alcohol ni ingerir ninguna otra sustancia de riesgo.

¡Llega a la fiesta con un plan! Si piensas tomar elige a un conductor designado, utiliza transporte público o solicita los servicios de un taxi o Uber.

¡El Departamento de Transporte de Colorado te desea unas felices fiestas!