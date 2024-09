Abandonado y fallecido: continúa la búsqueda de sus familiares en Colorado

CONDADO WELD, Colorado - La Oficina del Alguacil del condado Weld (WCSO, por sus siglas en inglés) sigue buscando a los familiares de un bebé recién nacido que fue encontrado sin vida afuera de un negocio en Brighton en 2002.

El pequeño, conocido como "Baby John Doe", fue hallado en septiembre de 2002, envuelto en una manta azul con el diseño "Skate Bear", en las afueras de L&M Auto Repair. Los empleados descubrieron al bebé bajo un arbusto cuando llegaron al trabajo por la mañana. No se encontraron más pistas sobre la identidad del bebé o las circunstancias de su muerte.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Según los investigadores, el recién nacido tenía cabello oscuro y se estima que su ascendencia podría ser blanca, latina y/o italiana. El bebé pesaba alrededor de 7 libras y medía 21 pulgadas al momento de su fallecimiento.

https://twitter.com/WeldSheriff/status/1833895180803477880

Los patólogos determinaron que el bebé había nacido sano entre las 10 p.m. y 2 a.m. de la noche anterior, pero no pudieron establecer con certeza la causa de su muerte. A pesar de seguir varias pistas e investigaciones, las autoridades no lograron identificar al bebé, y el caso quedó sin resolver.

Gracias a fondos recaudados, WCSO pudo crear un perfil genealógico detallado del bebé con la ayuda de la empresa Ortham, con la esperanza de encontrar a sus familiares. Aunque hasta ahora no se han establecido vínculos definitivos, los detectives siguen investigando activamente y esperan identificar a algún pariente del niño.

Cualquier persona con información sobre lo sucedido se le pide llamar a la Línea de Alto al Crimen al 720-913-7867. Hay una recompensa de hasta $2,000 y la llamada puede ser anónima.